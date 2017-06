«Vikingane» er kjøpt av Netflix

– Dette kan berre vera flaks. Det er heilt utruleg at to komplett uerfarne tv-regissørar får ein serie på Netflix verda over, seier skodespelar Trond Fausa Aurvåg.

FRÅ INNSPELINGA: Regissørar og manusforfattarar av «Vikingane», Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Dei to regissørane heiter Jon Iver Helgaker og Jonas Torgersen, og dei tok sjansen på å spela inn ein norsk og ein engelsk versjon samtidig.

Serieskaparane håpa det kan føre til eit gjennombrot for norske seriar i utlandet.

– Det er ei stor moglegheit for norsk tv og norske skodespelarar. Nå kan dei flotte norske skodespelarane våre vise seg fram på amerikanske skjermar, seier Helgaker.

Vart naturleg etter kvart

Trond Fausa Aurvåg spelar den romerske trælen Rufus. Han fortel at kvar einaste scene vart spela inn fyrst på norsk, så på engelsk.

ROMERSK TRÆL: Trond Fausa Aurvåg i rolla som Rufus. Foto: NRK

– Det var veldig uvant den fyrste dagen. Vi fann fort ut at vi ikkje kunne improvisere rundt den engelske versjonen, den måtte vi berre pugge. Men etter tre-fire dagar gjekk det seg til, det vart norma.

Aurvåg seier at språk har mykje å seia for komikk, og dei måtte føle seg fram for å gjenskapa humoren på engelsk.

– I leseprøvene måtte vi bruke magefølelsen og kjenne etter kva ord vi syntest var artige. Vi hadde ingen engelskspråklege ekspertar til stades. Nå står att det å sjå om resten av verda har like god humor som oss nordmenn.

– Har du nokon eksempel på ord de hadde problem med å omsetja?

– Nei, det blir for grovt, ler Aurvåg.

VIKING: Kåre Conradi under innspelinga av humorserien «Vikingane Foto: Arne Gunnar Olsen/NRK

Prislønt serie

«Vikingane» hadde premiere på NRK1 i 2016, og er produsert for NRK av Viafilm. Komiserien handlar om kvardagslivet til vikingar i landsbyen Norheim rundt år 790.

Serien vann Gullruten i 2017 i klassa for beste humorprogram, og var i tillegg nominert til fagprisen for beste lydproduksjon.

Serien kjem på Netflix i slutten av juli. Dei har rettar til å vise fyrste sesong over heile verda, og har opsjon på sesong 2. Den andre sesongen er akkurat blitt spela inn, og serieskaparane reknar med at han kan koma ut til publikum i løpet av hauset.

Men prislappen er hemmeleg, enn så lenge.

INNSPELING: Serien vart spela inn på Avaldsnes. Foto: Arne Gunnar Olsen/NRK

Saka blir oppdatert.