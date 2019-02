Det er første gong ein norsk film vinn denne prisen, og det var den danske fotografen Rasmus Videbæk som tok i mot prisen i Berlinale Palast tidlegare i kveld.

- Å vinne pris for fotografi på denne filmen betyr mykje for meg. Ikkje berre er filmen basert på favorittromanen min gjennom alle tider, det var også ei flott oppleving å få jobbe saman med Hans Petter for å omgjere boka til film, seier Rasmus Videbæk i ei pressemelding.

Den prestisjefulle «Gullbjørnen» gjekk til den franske filmen «Synonyme» regissert av Nadav Lapid.

«Sølvbjørnen» er juryens fagpris, og blir delt ut i kategoriar som beste foto, beste regi og beste kvinnelege og mannlege skodespelar. I år er det den franske skodespelaren Juliette Binoche som leiar juryarbeidet.

Sist laurdag var det internasjonal festpremiere på «Ut og stjæle hester» i Berlin, berre timar etter at siste verk var lagt på lyddesignet. Då var store delar av skodespelarane til stades i salen og på den raude løparen.

I dag er det regissør Hans Petter Moland som representerer filmen saman med produsent Håkon Øverås og den danske fotografen Rasmus Videbæk.

GOD STEMNING PÅ RAUD LØPAR: For ei veke sidan var det festpremiere på «Ut og stjæle hester» i Berlin. Frå venstre: Stellan Skarsgård, regissør Hans Petter Moland, Jon Ranes, Danica Curcic, Bjørn Floberg og Tobias Santelmann. Foto: arne sørenes / nrk

– Etter ei veke med fantastisk respons frå publikum, eit samla internasjonalt presse- og kritikerkorps, er det å bli hylla med pris i Berlin prikken over i-en, seier regissør og manusforfattar Hans Petter Moland.

Basert på internasjonal bestselgjar

«Ut og stjæle hester» er basert på den bestselgjande romanen av forfattaren Per Petterson som kom ut i 2003.

FORFATTAR PÅ FILMFESTIVAL: Per Petterson var tilstades på den internasjonale filmfestivalen i Berlin tidlegare denne veka. Under pressekonferansen før premieren sist laurdag fortalde han at han er godt nøgd med korleis filmen er blitt. Foto: arne sørenes / nrk

Per Petterson fekk både Kritikerprisen og Bokhandlerprisen for «Ut og stjæle hester» då romanen kom ut i 2003. Boka fekk også stor internasjonal merksemd, og er oversatt til 50 språk. Petterson har motteke fleire internasjonale bokprisar for romanen.

Forfattaren sjølv er godt nøgd med korleis filmen har blitt:

– Det var rart å sjå korleis ein annan ser mine scener for seg. Men hans scener vart raskt mine scener, og eg kjøpte den eg, som det heiter.

Filmen har fått gode meldingar frå internasjonale bransjemagasin som Variety og Hollywood Reporter. Den tyske avisa Berliner Zeitung gav filmen fem av fem stjerner.

Også norske meldarar har vore positive, sjølv om både VG, Aftenposten og NRK enda på terningkast fire.

I Berlin for fjerde gong

Berlinalen blir rekna som ein av dei aller viktigaste filmfestivalane i verda, og er berre slått av Cannes når det gjeld prestisje knytt til å bli tatt ut til sjølve hovudprogrammet. Hans Petter Moland deltar i hovudprogrammet i Berlin med sin fjerde film, noko han truleg er aleine om i verda.

MØTER PRESSA: Hans Petter Moland fekk mykje merksemd frå verdspressa under Berlinalen tidlegare denne veka. Foto: arne sørenes / nrk

– Eg trur ikkje det handlar om at eg har knekt nokon særskilt kode for kva som skal til for å bli tatt ut til Berlinalen, sa Moland til NRK litt tidlegare i festivalveka. Eg håpar heller det handlar om at filmane har kvalitetar som i seg sjølv gjer at dei fortener å bli vist på ein av dei aller største filmfestivalane i verda.

Tidlegare har han delteke med filmane «The Beautiful Country» (2004) , En ganske snill mann» (2010) og «Kraftidioten» (2014).

Den svenske filmstjerna Stellan Skarsgård har spela i tre av dei fire filmane Moland har vist i Berlin, og har altså hovudrolla i «Ut og stjæle hester» som den aldrande Trond som vender tilbake til området der han opplevde ein grenseprengande sommar over 50 år tidlegare.

KAMERATAR OG KOLLEGAER: Stellan Skarsgård har spela i fem av filmane Hans Petter Moland har regissert. Foto: Arne Sørenes / nrk

Han prisar samarbeidet med Moland, og seier smilande at hans privilegium er å tene pengar på store Hollywood-produksjonar slik at han innimellom kan spele i norske kvalitetsfilmar:

– Hans Petter og eg er gode kameratar, og vi kjenner kvarandre så godt at vi begge blir modigare. Vi utfordrar kvarandre, og vågar vere usamde. Det blir det bra filmar av, flirer Skarsgård.

«Ut og stjæle hester» får norsk premiere 8. mars.