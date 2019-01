«Ut og stjæle hester» til Berlin-festivalen

Boka har tatt verden med storm. Per Pettersons bok «Ut og stjæle hester» er oversatt til mer enn 50 språk. Nå er den filmatisert av Hans Petter Moland og skal konkurrere i hovedkonkurransen i Berlin.

Petterson er selv ikke så glad i å være i rampelyset, men til Berlin skal han.

– Må jo det. De vil jo ha meg med, sier forfatteren til NRK.

Den svarte dressen og tversoversløyfa har han ikke brukt siden 2007, men han håper de fortsatt passer når han skal på festival.

SPENT: Nå skal regissør Hans Petter Moland og forfatter Per Petterson gå på rød løper sammen. Filmen Ut å stjele hester som Moland har laget bygget på Pettersons bok er tatt ut til Berlin-festivalen. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Har ikke sett filmen

Stellan Skarsgård spiller hovedrollen Trond (67) i filmen. Trond flytter til et øde sted i skogen. Han oppdager at han har en nabo, en mann han kjente sommeren 1948. Den sommeren faren forbereder ham på det store sviket; han skal forsvinne ut av livet hans for godt.

Forfatteren har selv ikke sett filmen ennå:

– Jeg både gruer meg og gleder meg, for jeg er nesten helt sikker på at den ikke kommer til å ligne noe jeg har i hodet etter å ha skrevet boken, sier Petterson.

– Jeg har sagt til Per at jeg tror han kommer til å like filmen, men at han kommer til å bli sjokkert, smiler regissør Hans Petter Moland.

TILBAKE TIL BERLIN: Sist Hans Petter Moland og Stellan Skarsgård var i Berlin sammen var med filmen Kraftidioten. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

– Men det betyr ingenting å vinne i Berlin hvis han ikke liker filmen, legger regissøren til.

Begge er stolte over at filmen kommet gjennom nåløyet og kvalifisert seg til Berlin. Av rundt 6000 påmeldte filmer, er det kun 20 som plukkes ut.

At «Ut og stjæle hester» er en av dem gir enorme muligheter, både til å bli vist for et stort publikum, men også solgt til andre land.

Moland har også tidligere blitt tatt ut til hovedkonkurransen. I 2014 ble «Kraftidioten» plukket ut til det gjeve selskapet. Også den gang spilte Skarsgård hovedrollen.

Petterson synes det er stas at Skarsgård spiller i filmen bygget over hans bok.

Vandring i hodet på en mann

De norske skuespillerne Bjørn Floberg, Tobias Santelmann, Tone Mostraum og Pål Sverre Hagen samt 16 år gamle Jon Ranes spiller også sentrale roller i filmen.

– Det er en atmosfære i denne boken. En liten vandring rundt i hodet på en mann, sier Moland.

Til tross for at han ikke har sett filmen, sier Per Petterson at han har full tiltro til Molands filmatisering.

– Jeg tror du blir glad. Og så får vi møte 300-400 kritikere på et brett i Berlin, forsikrer Moland.

«Ut og stjæle hester» har premiere 8. mars,