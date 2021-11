«The Felbergs» sine «Maskorama»-anmeldelser - låt for låt

I kveld skal nemlig alle deltagerne synge to låter hver.

Åtte ukjente kjendiser har nå blitt til fem ukjente kjendiser. For tre av dem er avslørt. Sist ut var Haddy Njie – som etter tre programmer måtte ta av seg Havfrue-maska forrige lørdag.

«The Felbergs» og datterens bestevenninne vurderer bidragene fortløpende. Se anmeldelsene under!

– Vi er klare for nok en runde med «Maskorama»! I dag er det Bianca, bestevenninnen Luna og «yours truly» som holder fingeren på maskeknappene. Vi gleder oss!, sa Thomas Felberg en time før showet startet.

Uhøytidelig dommetrio klar for maskekveld. Foto: Privat

Her er kveldens vurderinger fra TV-sofaen:

RUNDE 1:

Dragen: I Love Rock’n ’Roll - Joan Jett

Dragen «I Love Rock ‘N Roll» (Joan Jett) Du trenger javascript for å se video.

VURDERING: Dragen har fått seg et slags moderne chromeaktig kostyme og det ser ut som han er klar for å ta av. Joan Jetts klassiker dundrer ut. Er noe mystisk over dragen. Nå tenker jeg plutselig at dette er Ida Maria. Selv om energinivået virker litt lavere enn hva man er vant med fra Ida Maria. Er kanskje trangt i dragedrakten? Litt energiløst over dette, men kul performance og kult låtvalg.

Bamsen: Jealous - Labrinth

Bamsen - «Jealous» (Labrinth) Du trenger javascript for å se video.

VURDERING: Det er tid for bamsen. En av favorittene til familien her. Bamsen har med seg en liten bamsevenn - la oss se om det betyr lykke? Fin åpning og fin melodi. Bamsen synger bra her og høres ut som en artist. Er det Trine Rein? Bamsen klarer ikke helt å skru opp energinivået synes vi, og det hele blir fint, men litt bakpå. Men bamsen er kanskje litt sjenert, selv om den synger fint.

Nissen: Santa Claus Is Coming To Town - Mariah Carey

Nissen - «Santa Claus Is Comin’ To Town» (Mariah Carey) Du trenger javascript for å se video.

VURDERING: Disconissen vralter ut i god stil. Som et mareritt eller en drøm fra julefesten. Alt ettersom øyet som ser. Tror fortsatt nordlandsdialekten er «fake». Og en julefavoritt fra Mariah Carey entrer våre ører. Men vokalarbeidet er nesten borte. Virker som nissen synger inne i skjegget sitt og lyden ikke kommer ut på grunn av all den tørka grøten som sitter fast der. Synes det er underholdende, men synes ikke nissen klarer å bære låta helt vokalmessig. Selv om det kommer seg litt på slutten.

Snømonsteret: Dancing on My own - Robyn

Snømonsteret - «Dancing On My Own» (Robyn) Du trenger javascript for å se video.

VURDERING: Snømonsteret hopper inn som en vinterchampion fra Himalaya. Og snømonsteret har valgt seg en Robyn-klassiker. Han synger for så vidt ganske bra, men litt småsurt er det her og der. Er dette oppfinneren Erik Alfred? Synes han klarer å følge dette mer og mer og mer og gjør sin egen isete snømonsterversjon. Men ser at det blir såpass varmt at det smelter litt her og der.

Nøkken: Samurai Swords - Highasakite

Nøkken - «Samurai Swords» (Highasakite) Du trenger javascript for å se video.

VURDERING: Nøkken entrer som en underjordisk diva. På hintene vitner det om en engelsktalende far. Kan det være Mira Craig? Begynner litt forsiktig, men fort i gang. Høres ut som en som har erfaring som sanger dette. Har en meget fin tone og klang i stemmen og man kan virkelig føle hvordan Nøkken lurer intetanende, trollbundne menn ut i myra for en rask død eller et falmet kjærtegn.

RUNDE 2:

Bamsen: This Is Me - Keala Settle

Bamsen - «This Is Me» (Keala Settle) Du trenger javascript for å se video.

VURDERING: Høres ut som bamsen har sunget musikal før, kan det være Heidi Gjermundsen Broch? Selv om Bamsen ikke helt klarer å tonalt levere til perfeksjon, så synger bamsen bra og lever seg inn i dette. Synes dette er en søt performance og dette fenger nok også de yngre.

Nissen: Ghostbusters - Ray Parker Jr.

Nissen - «Ghostbusters» (Ray Parker Jr.) Du trenger javascript for å se video.

VURDERING: Nå får vi se om nissen klarer å levere bedre enn julelåta. En 80-talls klassiker her nå. Moro og lørdagskveld. Men det er noe litt off med nissens vokalfremføring. Kan det være Kåre Magnus Bergh som lever ut artistdrømmene sine gjennom øynene og kroppen til en nisse? Igjen oppleves dette litt karaokeaktig og synes ikke nissen klarer helt å fylle låta med stemme. Men et kult nærvær har han.