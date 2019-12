Mange har allerede rukket å sluke siste sesong av Netflix-serien «The Crown». Hver episode åpner for spørsmål om hva som er historiske fakta og hva serieskaperne har diktet opp.

ANGLOFIL: Inger Merete Hobbelstad har skrevet bok om Dronning Elizabeth. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Kan vi stole på at alt vi ser i «The Crown» faktisk skjedde slik det framstilles?

Journalist og forfatter Inger Merete Hobbelstad har nettopp gitt ut bok om Dronning Eliszabets liv, og har inngående kjennskap til den britiske kongefamilien.

Vi har bedt henne hjelpe oss med å skille fiksjon og fakta i serien.

Søskensjalusi

SJALUSI?: Dronning Elizabeth (t.v.) og prinsesse Margaret. Foto: Ap

I serien er forholdet til dronning Elizabeth og hennes yngre søster prinsesse Margaret preget av sjalusi. I et tilbakeblikk ser vi en ung Margaret som prøver å overtale farens privatsekretær til å la henne bli dronning istedenfor storesøsteren. Dette blir blankt avvist, og Margarets ønske om å være nummer én blir stadig tatt opp igjen i løpet av sesongen.

Hobbelstad mener serieskaperne her har tatt seg kunstneriske friheter.

– Det er ingenting som tyder på at Prinsesse Margaret ville bli dronning. Det man vet, er at hun syns mellomrollen var veldig vanskelig. Hun var kongelig nok til at det påvirket livsvalgene hennes, som da hun ikke fikk gifte seg med fraskilte Peter Townsend, men ikke så kongelig at hun hadde nok å fylle dagene sine med, sier Hobbelstad.

Konklusjon: Fiksjon

Livskriser

FANT GUD: Hertug av Edinburgh, prins Philip, spilt av Tobias Menzie (t.v.). Philip ble religiøs til dronningens store glede. Foto: AP

Både dronningen og hennes mann Hertugen av Edinburgh går gjennom det som kan beskrives som en livskrise i løpet av de årene serien spenner over.

Dronning Elizabeth uttrykker blant annet at hun vegrer seg for å bli eldre, såkalt «olding» og på et tidspunkt tviler hun også på hva hun har utrettet i de 25 årene hun har vært dronning. Hobbelstad har ikke lest noe om at dronningen skal ha gått gjennom disse krisene.

– Men mange har jo et slags melankolsk forhold til det å bli eldre, så jeg vil ikke utelukke det heller, sier Hobbelstad.

Når det gjelder hennes mann, vil serien ha det til at månelandingen i 1969 utløste en slags midtlivskrise hos ham. Hobbelstad mener dette til en viss grad stemmer.

Ifølge Hobbelstad fant Prins Philip tilbake til kristendommen. Der Elizabeth var veldig religiøs, var prins Philip nærmest hedensk og uttalt liberal. På et tidspunkt ble han kristen igjen, og forsøkte å forene religion og vitenskap.

Hobbelstad forteller at dronningen ble så glad at hun sendte brev til sognepresten i Windsor, som Philip hadde brevvekslet med, og takket ham for at ektemannen hadde funnet igjen troen.

Konklusjon: Delvis riktig

En følelsesløs dronning

KATASTROFE: Den sørwalisiske byen Aberfan etter katastrofen i 1966. Foto: Uncredited

En av episodene som har fått mest kritikk av offentligheten er episoden om katastrofen i Aberfan. I 1966 rammes den sørwalisiske byen Aberfan av en rasulykke som tar 144 menneskeliv. 116 av de døde er barn.

Episoden vil ha det til at dronningen, som fikk massiv kritikk for ikke å ha besøkt ulykkesstedet før etter en uke, later som hun gråter etter å ha møtt de etterlatte.

Er dronningen virkelig så følelsesløs?

– Det likte jeg ikke, sier Hobbelstad.

– Det er ingen indikasjoner på at hun lot som om hun gråt. Pårørende som snakket med henne under besøket har sagt at de opplevde henne som deltagende, og at hun viste seg som en som selv var mor og kunne forstå tragedien, sier hun.

Hobbelstad understreker at dronningen riktignok fikk kritikk for ikke å ha besøkt ulykkesstedet tidligere, noe hun har angret mye på i ettertid.

– Det ble et eksempel på at hun ikke var følsom for hvilken deltagelse som var forventet av en monark etter en katastrofe.

Konklusjon: Fiksjon

Prinsen av Wales

SYMPATISK: Prince Charles, her spilt av Josh O'Connor (t.v.) utviklet sympati for walisernes sak da han bodde der i ni uker. Foto: AP

En ny karakter denne sesongen er dronningens eldste sønn og den fremtidige kongen av England, prins Charles. I serien blir prins Charles sendt til Wales i ni uker for å lære seg språket og landets historie. Han får privattimer hos den walisiske nasjonalisten Edward Millward, og de to utvikler et nært forhold.

Til den påfølgende seremonien der Charles ble innsatt som Prince of Wales, skal han ha valgt å skrive deler av talen sin selv, og i den gi uttrykk for sterk støtte til det walisiske folket.

Hobbelstad forteller at Charles ble brukt som en brikke i et politisk spill da han ble sendt til Wales. Statsminister Wilson mistet velgere i Wales og det var han som foreslo å ha seremonien på Caernarfon Castle. Selv om talen i virkeligheten ikke var like kontroversiell som den blir fremstilt i serien, mener Hobbelstad at prinsen sympatiserte med waliserne.

– Charles gir i brevene sine uttrykk for en optimistisk tro på at det er mulig med dialog med de nasjonalistiske kreftene i Wales, dersom man møter dem med et åpent sinn.

Under prinsens innsettelse var det store protester, og man kunne høre at det smalt bomber hele dagen. Prinsen ble utsatt for reell fare ved å reise dit. Dronning Elizabeth fikk en stressreaksjon etter innsettelsen og ble sykemeldt i seks dager, ifølge Hobbelstad.

Konklusjon: Riktig

Charles og Camilla

FORVIKLINGER: Kjærlighetshistorien til Charles og Camilla spilles ut i sesong 3 av «The Crown». Foto: Andrew Parsons / AP

Noe av det publikum har vært mest spent på er hvordan serien ville skildre kjærlighetshistorien til prins Charles og Camilla Parker Bowles. I Storbritannia har det lenge versert rykter om at kongefamilien aktivt gikk inn for å bryte opp de to unge turtelduene.

Serien har valgt å ta disse ryktene på alvor og går så langt som å hevde at grandonkelen og bestemoren til Charles konspirerte ved å blant annet sende Charles på oppdrag i marinen.

I tillegg får vi se at Charles yngre søster, prinsesse Anne, innleder et forhold til Camilla Parker Bowles' tidligere kjæreste og fremtidige ektemann, Andrew Parker-Bowles.

Hvor mye av dette stemmer?

Hobbelstad sier det stemmer at Anne og Andrew datet en liten stund, trolig rett før Camilla og Charles innledet et forhold. Men at det er feil at de sendte Charles til marinen for å ødelegge forholdet.

Hobbelstad mener at Camilla nok ikke var like forelsket i Charles på den tiden, hun var derimot veldig forelsket i Andrew Parker-Bowles. Ifølge Hobbelstad kan Camilla ha sjekket opp Charles for å hevne seg på Andrew, noe som også blir skildret i serien. Camilla og Charles fant først tilbake til hverandre noen år senere.

Konklusjon: Delvis riktig

Prins Philips forhold til moren sin

MOR OG SØNN: Prins Philip (t.h) sammen med moren prinsesse Alice. Prinsessen levde i mange år som nonne og ga blant annet husrom til jødiske flyktninger under krigen. Foto: Anonymous / Ap

En av de mer spesielle karakterene i denne sesongen er prins Philip sin mor, prinsesse Alice av Danmark og Hellas. Prinsesse Alice levde et tilbaketrukket liv på et kloster i Hellas før hun ble hentet til Buckingham Palace av kongefamilien under militærkuppet i Hellas i 1967.

Ifølge serien skal prins Philip ha hatt et anstrengt forhold til moren og Elizabeth skal ha måttet overtale ham til å la moren bo hos dem. De to skal ha blitt forsonet etter at Alice lot seg intervjue om livet sitt av en ung reporter. I virkeligheten eksisterte ikke denne reporteren og mor og sønn skal ha hatt et relativt bra forhold.

– Jeg har ikke funnet tegn til at Philip satte seg mot å ha moren boende der. Da Alice hadde flyttet inn var det imidlertid tilløp til heftige diskusjoner mellom mor og sønn, noe de andre familiemedlemmene mest smilte av og merket seg hvor like de to var, sier Inger Merete Hobbelstad.

Hun legger til at forholdet naturligvis ble preget av at moren ble tvangsinnlagt da Philip var veldig liten. Det var mange år hvor de ikke så hverandre i det hele tatt.

Konklusjon: Fiksjon

Rebelske Anne

KONTROVERSIELL: Prinsesse Anne (t.h) blir skildret som en ung dame i opprør i Netflix-serien The Crown. Her spilt av Erin Doherty (t.v.) Foto: NETFLIX/AP / AP

Dronningens eneste datter blir i The Crown skildret som en opprørsk og tøff ung dame. Flere ganger gjennom serien pusher hun grensene til de andre i kongefamilien.

Men hvor rebelsk var hun egentlig?

Hobbelstad mener hun hadde et godt forhold til foreldrene, men at det var pressen hun gjorde mest opprør mot.

– Hun har hatt et svært vanskelig forhold til pressen og var en kontroversiell skikkelse. Hun ga åpent uttrykk for det hvis hun syntes de var for invaderende eller stilte dumme spørsmål.

Prinsessen fikk ifølge Hobbelstad også mye kritikk som må ha opplevdes som sårende:

– Da hun var tenåring, skrev et dameblad at hun var for tykk og at dronningen burde sette henne på slankekur, forteller hun.

Konklusjon: Delvis riktig

Margarets utroskap

UTRO: Ekteskapet mellom prinsesse Margaret og Anthony Armstrong-Jones sprakk. Foto: AP

Det blir hintet om flere utenomekteskapelige forhold blant medlemmene av kongefamilien i The Crown. Blant annet blåser serien liv i de eldgamle ryktene om at dronningen skal ha hatt et forhold til racingsjefen sin, Lord Porchester. Disse ryktene ble senest i forrige uke avvist av tidligere pressesekretær for hoffet, Dickie Arbiter.

Et forhold som derimot har rot i virkeligheten, er prinsesses Margarets forhold til den sytten år yngre Roddy Llewellin.

– I alle hovedsak er dette riktig, forteller Hobbelstad.

– Det var Margarets forhold til Llewellyn som var den utløsende årsaken til at ekteskapet mellom Margaret og fotografen Anthony Armstrong-Jones sprakk.

Hobbelstad forteller at Margaret, som skildret i serien, tok en overdose av sovepiller etter at Llewellyn tilsynelatende hadde dratt fra henne. Hoffdamene måtte passe på prinsessen døgnet rundt.

Konklusjon: Riktig

Dronningens tvil

SELVSIKKER: Dronning Elizabeth, her spilt av Olivia Colman (t.v.) var trygg i rollen som regent. Foto: AP

I sesongens siste episode møter vi en sårbar dronning som snart feirer 25 år som regent.

I en fortrolig samtale med søsteren Margaret gir hun uttrykk for usikkerhet rundt hva hun egentlig har utrettet i de årene hun har sittet ved tronen.

Hobbelstad har ikke inntrykk av at dronningen tvilte på sin rolle.

– Det som derimot stemmer, er at dronningen iblant har kjent på at hun har liten utdannelse og at hun har vært usikker i møte med intellektuelle eller svært meritterte gjester. Hun har også iblant kokettert med at hun selv har begrenset skolegang for å få nervøse gjester til å slappe av, sier Inger Merete Hobbelstad.