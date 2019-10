«Team Ingebrigtsen» med suksess og konflikter i sesong 3

– Jeg har ingen anelse om hva «Team Ingebrigtsen» handler om. Jeg har ikke sett et øyeblikk av det en gang. Jeg ser aldri på episodene.

Så hvis du lurer på hva sesong tre av «Team Ingebrigtsen» skal handle om, er det overhodet ikke noe vits å spørre trener og far Gjert Ingebrigtsen.

IVRIG TRENER: Gjert Ingebrigtsen har trent frem tre europamestere i friidrett. Foto: Agnete Brun

Det eneste han vet, er at det blir er en god dose realisme. Og det er kanskje nettopp det som har gjort serien så populær. Familien slipper kameraene tett inn på livene sine, både på idrettsbanen og på hjemmebane.

Gjert innrømmer at det ikke alltid er like enkelt.

– Enkelte situasjoner er vanskeligere å dele enn andre. Det minste problemet er på idrettsbanen og i konkurranser. Der er det jo kameraer i alle retninger uansett. Det som er vanskelig er når det oppstår konflikter eller ting som er såre innad i familien.

Men skal serien være troverdig, er det viktig å vise både de gode og de dårlige dagene, ifølge familieoverhodet.

– Vi har diskutert en del innad i familien og noen er mer komfortable enn andre, men vi gjør dette for å speile virkeligheten i toppidretten.

LIVET SOM TOPPIDRETTSUTØVERE: Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen trener sammen mot de store, langsiktige målene. Foto: Svein Hagen

Viser vei for neste generasjon

I sesong tre får vi igjen følge «Team Ingebrigtsen» på vei mot verdenstoppen. Serien gir et innblikk i hva som ligger bak de enestående resultatene til brødrene Henrik, Filip og Jakob.

– Så vidt jeg vet, er det ingen som har vært så villige til å utlevere seg på en slik måte, sier Gjert.

I den nye sesongen følger vi familien fra sesongavslutning høsten 2018 til VM i Doha i 2019, og videre mot det store langsiktige målet: OL i Tokyo i 2020. På sidelinjen står alltid en storfamilie og et støtteapparat og heier dem frem.

BYGGER EN KULTUR: Vebjørn Rodal tror Ingebrigtsen-brødrenes forståelse for å nå toppen har vært viktig for norsk friidrett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er veldig spesielt, ikke bare i Norge, med tre brødre i verdenstoppen i en så knallhard løpsgren, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal.

Rodal mener Ingebrigtsen-brødrene er viktige forbilder i norsk friidrett, spesielt når det gjelder å trene ordentlig og å gjøre jobben 100 prosent.

– Det å følge familien tett i oppturer og nedturer, er jo et pluss. Men det jeg synes er viktigst, er at de på en utmerket måte bygger en kultur sammen med blant annet Karsten Warholm. De forteller neste generasjons utøvere hvordan de skal jobbe for å nå toppen.

– Handler om å jobbe sammen

I serien får man et innblikk i Gjerts treningsfilosofi og i den jobben som legges ned for at de tre brødrene skal kunne være best.

– Denne serien handler ikke om idrett, men om livet med idrett, uavhengig av hvilken idrett det er. Det handler om innstilling og mentalitet, og det å jobbe sammen mot noe, forteller Gjert.

NRKs friidrettsekspert er imponert over logistikken til treneren som sjonglerer en fulltidsjobb og et familieliv.

– På meg virker han treningsmessig veldig kompetent, og det viser jo resultatene også, sier Rodal.

Nå har imidlertidig Gjert bestemt seg for å trappe litt ned på jobb for å kunne få mer tid til familien, og han tar ut mer permisjon nå enn han tidligere har gjort.

FAMILIETID: I den nye sesongen får man blant annet se at Henrik Ingebrigtsen blir far for andre gang. Her sammen med det nyeste familiemedlemmet, Charlotte. Foto: Linn Amundsen

Fredelig på scenen, bråkete hjemme

Som Rodal påpeker har ikke brødrenes resultater uteblitt. Under årets idrettsgalla tok Team Ingebrigtsen hjem hele tre priser. Jakob fikk «utøvernes pris» og «årets gjennombrudd». I tillegg fikk Gjert prisen for «årets trener».

Talen Gjert hadde planlagt gikk fredelig for seg på scenen. Øvingen på hjemmebane derimot, ble alt annet enn fredelig. Da treneren øvde på talen sin, brøt det ut full diskusjon mellom ham og Jakob.

Gjert øver seg på talen til Idrettsgallaen Du trenger javascript for å se video.

«Team Ingebrigtsen» sesong 3 har premiere på NRK 1 søndag 13. oktober kl. 20.05. Men du kan allerede nå se første episode i NRK TV.