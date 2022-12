I den nye sesongen til «Team Bachstad» var planen å køyre verdas lengste samanhengande vegnett.

Ruta skulle gå frå det vestlege punktet Sagres i Portugal til Khasan i Russland. Det skulle bli ei reise gjennom Europa.

Men berre fire dagar før avreise invaderer Russland Ukraina.

På dei fire dagane tar Russland kontroll over 24 regionar. Hovudstaden Kyiv blir utsett for fleire eksplosjonar. Over hundre sivile blir drepne, og enda fleire skadde.

– Vi var opprørte da vi drog, og svært prega av nyheitene som vart formidla undervegs, gjennom norske medium, fortel Øystein.

Ukrainske soldatar og ein flyktning går forbi eit lik i Ukraina i mars 2022. Foto: THOMAS PETER / Reuters

Mørkt bakteppe

Sjølv om dei var usikre på om dei ville klare å kome fram til Russland, var dei bevisste på at det som føregjekk austover i Europa var viktigare enn kvar «Team Bachstad» enda opp.

– Vi kunne verken vere skuffa eller irritert på eigne vegar. Vi set av garde, for det tar jo oss nokre veker å køyre til Russland, fortel Øystein.

FRÅ VEST TIL AUST: Rune Gokstad og Øystein Bache hadde planar om å reise frå Sagres i vest til Khasan i aust.

Sjølv om Team Bachstad-turar som regel er spontane av seg, skjønte dei fort at denne turen kom til å bli mykje meir uføreseieleg enn tidlegare.

Men éin ting var dei sikre på. Dei skulle ikkje til den ukrainske grensa og filme flyktningar som kom over.

– Vi var svært klare på at det ikkje var vår oppgåve. Vi skal ikkje belaste menneske i naud med to kvikkasar i ein raud bil som er ute og lagar reiseserie.

Men jo lenger austover dei kom jo sterkare var inntrykka, og jo tettare kom dei på situasjonen i Ukraina.

Bryt saman i tårer

I Liechtenstein møtte dei blant anna på ei mor og ein son frå Ukraina som hadde flykta frå heimlandet. Mannen hennar var att i krigen.

Ho braut saman i tårar da ho vart spurd om å fortelje kva ho hadde opplevd.

– Der stod vi i eit knøttlite land som la ned forsvaret sitt på 1800-talet. Og så møter vi dei som har måtta flykte frå den eine enden av Europa til den andre, seier Rune.

– Da forstår du menneska i flyktningstraumen på ein betre måte, legg han til.

– Ein del som var i spel

Det var mykje som skjedde dei seks vekene Rune og Øystein var på tur. 8 millionar ukrainarar hadde flukta frå heimen sin. Sanksjonane mot Russland vart fleire og tøffare. Sverige og Finland søkte medlemskap i Nato.

Dei kjente på å vere langt heimanfrå.

– Det var ein del som var i spel. Vi fekk mykje å tenke på, fortel Øystein.

– Kva skulle vi ha gjort om det vart ein ny verdskrig? Ein konfrontasjon mellom Russland og Nato. Vi kjente på ubehaget, legg Rune til.

Rune Gokstad møtte mange menneske som gjorde inntrykk under den siste reisa med Team Bachstad. Foto: NRK

Eit samla Europa

Etter kvart som situasjonen utvikla seg, innsåg dei at det ville bli vanskelegare enn før, å køyre gjennom Russland som nordmenn.

– Det å vere norsk har ofte vore eksotisk og fredssøkande, understrekar Rune.

– Men det å plutseleg vere frå eit Nato-land, og å ha ein generalsekretær frå Noreg påverka måten vi vart sett på, legg han til.

Trass i dette reiste dei langt austover, og besøkte blant anna Flyktninghjelpen i Polen og dei norske styrkane i Litauen.

Gjennom reisa såg dei eit Europa som stilte opp for kvarandre.

– Det å sjå at Europa kan stå så til dei gradar samla når dei blir sett på prøve er gjevande, seier Øystein.

– Det var gjevande å sjå korleis enkeltmenneske slo seg saman for å hjelpe menneske i naud. Det gir oss optimisme for framtida.

DISKUSJON: Rune Gokstad og Øystein Bache måtte ta ting som det kom undervegs i turen. Foto: Øystein Bache og Rune Gokstad

Sjølv om den nye sesongen av Team Bachstad har den gjenkjennbare humoristiske tonen, er den også mykje meir prega av tida og verdssituasjonen dei står i enn nokon av dei tidlegare reisene.

– Folk kan forvente seg to venar som er på reise i seks veker gjennom eit Europa i krig og fred. Gjennom eit Europa som står meir samla enn nokon gong, avsluttar Rune.

