«Suits»-stjernen blir fridd til i ny sesong

Den syvende sesongen av «Suits», som har premiere i USA 28. mars, blir Meghan Markles (36) aller siste, før hun gifter seg med Storbritannias prins Harry (33).

Det er ikke bare i det virkelige liv at Hollywood-stjernen er gifteklar. I den nye traileren blir Markle, som spiller Rachel, fridd til av hovedrolleinnehaver Patrick J. Adams, som spiller Mike.

– Jeg har ønsket å gifte meg med deg fra sekundet jeg møtte deg, sier Mike til en rørt Rachel i starten av traileren.

Både Markle og Adams har vært med i «Suits» siden oppstarten i 2011. I likhet med den kommende bruden, forlater også Adams serien etter denne sesongen.



Prins Harry og Meghan Markle har vært sammen siden sommeren 2016. Foto: Kirsty Wigglesworth / AFP

Ferdig som skuespiller

Samtidig som rollefigurene Rachel og Mike skrives ut av «Suits», er Markle i gang med siste forberedelser før bryllupet med prins Harry, som holdes i St. George's Hall i Windsor Castle 19. mai. Det skal også være en privat fest på kvelden, hvor prins Charles er vert.

I forbindelse med at 36-åringen blir en del av den britiske kongefamilien, har hun valgt å slutte som skuespiller. Nyheten kom kort tid etter at paret kunngjorde forlovelsen 27. november i fjor.

– Jeg opplever ikke det som å gi avkall på noe. Jeg opplever det som en forandring. Det er et nytt kapittel, sa Markle i et BBC-intervju.

Hun er imidlertid ikke den første amerikanske skuespilleren som legger yrket på hylla for å gifte seg med en kongelig familie. Grace Kelly giftet seg med Monacos prins Rainier i 1956.



Borte fra sosiale medier

I tradisjon tro har Markle også slettet alle sine kontoer på sosiale medier.

– Hun er takknemlig for alle som har fulgt henne på sosiale medier gjennom årene, bekreftet Kensington Palace overfor nyhetsbyrået AP i januar i år.

Det er likevel mulig å følge med på Markles nye liv, da kongehuset selv kommer med jevnlige oppdateringer på Twitter og Instagram.

CNN: – Døpt i all hemmelighet

Det er flere praktiske ting som må på plass før Markle kan gifte seg med prins Harry. Tidligere denne måneden ble hun fullverdig medlem av «Church of England», da hun ble døpt i all hemmelighet, skriver CNN.

Dåpen fant ved St. James' Palace, med kun et knippe gjester til stede, ifølge flere utenlandske medier.

I et forlovelsesintervju med BBC i fjor sa Markle at hun er blitt svært godt mottatt av den britiske kongefamilien, inkludert dronning Elizabeth.

– Jeg har møtt henne to ganger, og det er utrolig å møte henne som et familiemedlem og ikke som en monark med all den respekten og avstanden det medfører. Da forstod jeg også bedre kjærligheten han har til henne som bestemor, sa Markle.