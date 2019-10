«Stjernekamp»-Sondre før semifinalen: – Nervene er til å ta og føle på

Tre skal bli til to etter den nest siste «Stjernekamp»-sendingen lørdag kveld. Kim Rysstad, Bilal Saab og Sondre Mulongo Nystrøm skal alle konkurrere med en musikalsang, og en duett med en tidligere deltager.

– Nervene er til å ta og føle på, men jeg kjenner det kommer til å bli artig og, sier Nystrøm.

Nervene til Saab derimot er «imponerende behagelig», sier han.

– Det er så mange folk, og duettpartnerne er så rutinerte at det er lite stress. Vi er klare for å gi show, sier han.

Rysstad forteller at også han har nervene under kontroll.

– Jeg er mest spent, og gleder meg til sending. Prøvene har gått veldig fint, sier han.

En drøm som går i oppfyllelse

Han legger til at han har gledet seg til musikal-kvelden hele sesongen, og lørdag kveld går en drøm i oppfyllelse når han skal synge «The music of the night» fra «The Phantom of the Opera».

Kim Rysstad: «I Will Survive» av Gloria Gaynor Du trenger javascript for å se video. Kim Rysstad: «I Will Survive» av Gloria Gaynor

– Min drøm var å bli «Phantom». Jeg skulle bare studere ferdig, bli en god sanger, så flytte til London å være Fantomet resten av livet, forteller han.

Så det blir som en drøm som går i oppfyllelse i kveld?

– Absolutt. Hele «Stjernekamp» er jo det. Det er helt vilt å få være med på, sier han.

Trioen sier alle at de er glade for å ha kommet til semifinalen.

– Jeg hadde ikke regnet med å komme så langt, sier Nystrøm.

Adrian Jørgensen: «Dancing Queen» av Abba Du trenger javascript for å se video. Adrian Jørgensen: «Dancing Queen» av Abba

– Det er en «cloud nine»-følelse, ifølge Saab.

– Det er helt vilt egentlig, svarer Rysstad.

– Ryker jeg i kveld hadde jeg ikke blitt superfornærma

Lørdag kveld står det om finaleplass, og ingen av dem legger skjul på at det hadde betydd mye å gå videre.

– Jeg har jo gått hardt ut fra første program og sagt jeg skulle vinne, så det hadde vært kult å komme til finalen, ler Rysstad.

Saab sier han har fryktelig lyst til å gå videre, men at det ikke er noen selvfølge for ham.

– De to andre her er utrolige flinke og bra mennesker. Ryker jeg i kveld hadde jeg ikke blitt superfornærma, forteller Saab.

Bilal Saab: «September» av Earth, Wind & Fire Du trenger javascript for å se video. Bilal Saab: «September» av Earth, Wind & Fire

Nystrøm forteller det hadde vært artig å gå videre.

– Det er ikke verdens undergang om jeg ryker i kveld. Men når man kjenner det nærmer seg så hadde det vært artig å få være med, sier han.

Dette skal de synge

1. Sondre Mulongo Nystrøm: «Ladies’ Choice» fra «Hairspray» og «Always remember us this way» av Lady Gaga med Ulrikke Brandstorp.

2. Bilal Saab: «A Million Dreams» fra «The Greatest Showman» og «A change is gonna come» av Sam Cooke med Adam Douglas.

3. Kim Rysstad: «The music of the night» fra «The Phantom of the Opera» og «Come what may» av Nicole Kidman og Ewan McGregor med Maria Arredondo.