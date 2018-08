«Stjernekamp»-premiere i kveld: – Som å slå på en boksepute

Lørdag kveld er rockesjangeren den første artistene skal utfordres i. For flere av artistene er dette en sjanger utenfor deres komfortsone.

BOOTS OG SKINNBUKSE: Hilde Louise Asbjørnsen gleder seg til å kle seg opp i boots og skinnbukse Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– De har lagt seg i soveposen sin, de nervene jeg har nå. Nå er jeg litt slapp, fordi det er så krevende å gjøre rockenummeret til det første programmet, sier Hilde Louise Asbjørnsen, som er mest kjent som jazz-og revyartist.

Vanskelig sjanger

– Jeg skal fremføre en låt av «The Doors», og så får vi se om jeg klarer å rive folk med på jaget og trangen til å «break on through to the other side», smiler hun lurt.

Asbjørnsen mener hun har det trykket i stemmen som skal til.

– Det har nok ligget og boblet under der hele veien, og så har jeg heller kanskje måtte dempe det litt på jazzscenen. På lørdag blir det nesten som å slå på en boksepute, man får ut litt.

VIL GJØRE KRAVITZ STOLT: Samantha Gurah håper på å gjøre Lenny Kravitz stolt. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Musikalartist Samantah Gurah syns at rock er en vanskelig sjanger, men sier at hun skal fremføre låten «Are You Gonna Go My Way» på sin egen måte.

– Det er en låt som har mye kraft i seg, og jeg tror at Lenny Kravitz ville blitt stolt, jeg håper hvert fall det.

Ukas sjangerekspert er Torgny Amdam, blant annet kjent som vokalist i bandet Amulet. Etter en uke med privattimer der han har fungert som mentor for Stjernekamp-artistene, sitter han i kveld i dommerpanelet sammen med programmets standhaftige soldater, Mona B. Riise og Thomas Felberg. Kåre Magnus Bergh skal som tidligere lede direktesendingene fra studioet på Fornebu.

Ingen av artistene ryker ut i det første programmet. Men stemmene tas med videre og legges til stemmene i program to, der første deltaker må takke for seg.

Gjentakende suksess

Etter seks sesonger ser det ikke ut til at publikum har fått nok av underholdningsprogrammet. Fjorårets sesong ble tidenes mest sette, med et gjennomsnittlig antall seere på 956.000. Det viser seg også at det å vinne konkurransen har store fordeler.

DOMMERE OG PROGRAMLEDER: Seerne får også denne sesongen et gjensyn med Thomas Felberg, Kåre Magnus Bergh og Mona B. Riise Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Det å vinne «Stjernekamp» gir enorme muligheter, bare se på Adam Douglas som vant i fjor. Han var lite kjent fra før, og nå har han nærmest blitt en folkehelt som får store jobber, sier «Stjernekamp»-dommer Mona B. Riise.

Meddommer Thomas Felberg mener at flere har fått satt karrieren sin videre etter å ha deltatt i programmet.

– Det er på en måte en æresbevisning og en medalje fra krigen at du faktisk har vunnet «Stjernekamp».

«Stjernekamp» sendes direkte ti lørdager fremover, med finale den 27. oktober, der man skal kåre hele Norges ultimate underholdningsartist.

Dette er låtene som skal fremføres på lørdag:

Chris Holsten: «Hold Back The River» (James Bay)

Hilde Louise Asbjørnsen: «Break On Through (To The Other Side)» (The Doors)

Heine Totland: «Shut Up And Dance» (Walk The Moon)

Ella Marie Hætta Isaksen: «Misery Business» (Paramore)

Dag Ingebrigtsen: «(I Can´t Get No) Satisfaction» (The Rolling Stones)

Maria Arredondo: «Sweet Child O´Mine» (Guns N’Roses)

Samantha Gurah: «Are You Gonna Go My Way» (Lenny Kravitz)

Alexander Pavelich: «Use Somebody» (Kings Of Leon)

Ulrikke Brandstorp: «Pour Some Sugar On Me» (Def Leppard)

Ole Børud: «Jumpin´Jack Flash» (The Rolling Stones)

Premieren av Stjernekamp sendes lørdag 25. august kl. 19.55 på NRK1.