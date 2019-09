«Stjernekamp»-Beate: – Stemmen forsvant

Den tredje sendingen i årets «Stjernekamp» er viet til elektronisk dansemusikk (EDM). De ni gjenværende deltagerne har blitt veiledet av mentor Alexandra Rotan (23) den siste uken.

Rotan er med i gruppen Keiino, som var Norges bidrag i den internasjonale finalen i Eurovision i mai, og i 2016 turnerte hun med Alan Walker.

23-åringen har fortalt til NRK at hun syns det var spesielt å veilede etablerte artister, men at erfaringen har gjort henne tryggere på seg selv. Et av rådene hun ga Beate Lech (45) var å virkelig bygge opp sangen til et klimaks på slutten, forteller Lech til NRK.

– Jeg jobbet så mye med det at stemmen faktisk forsvant, sier hun.

Da Lech våknet onsdag morgen var stemmen borte.

– Jeg tenkte jøye meg, skal jeg synge uten stemme på «Stjernekamp»?

– Skal «gønne på» i kveld

Lydprøvene på torsdag ble gjennomført hviskende, og ellers har 45-åringen vært mye stille de siste dagene.

– Jeg har vært nervøs for stemmen helt til jeg våknet i dag, forteller hun.

– Men nå er den såpass på plass at jeg skal «gønne på» i kveld, legger hun til.

De gjenværende deltagerne som kjemper om tittelen «Norges ultimate entertainer». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Det er ikke bare sjangeren, og stemmeproblemene som har skapt spenning for Lech i EDM-uken. I tillegg har hun fått en koreografi hun skal danse.

– Det blir nok ganske heftig aktivitet i hjernen min på scenen i dag, konstaterer hun, som har drevet mest med soul, jazz og RnB.

Likevel lover hun å ikke spare på «en tøddel» under kveldens opptreden.

– Det kommer til å være full energi både med tanke på sang og dans, så får vi se om jeg detter over scenekanten, smiler hun, og legger til at det får briste eller bære etter kveldens opptreden.

– Hadde vært gøy å bevise noe mer

En av artistene som er på hjemmebane i kveld er Bilal Saab, som er vokalist i bandet «North Kid». Forrige uke kom han ut av teksten i starten av opptredenen, og han forteller at han vet han kunne levert bedre enn han gjorde.

– Det hadde vært veldig gøy å bevise mer i dag, sier han.

Nervene de er likevel til stede, og han kjenner litt på et forventningspress om å levere i kveld.

– Håper jeg klarer å levere godt på dette, forteller han.

Dette synger deltagerne i kveld

1. Sondre Mulongo Nystrøm: «Turn Up The Music»

Nystrøm, bedre kjetn under aritstnavnet «Sondrey», var forrige uke blant de tre med færrest stemmer.

– Veldig, veldig kult, utbrøt ekspertdommer Alexandra Rotan etter opptredenen.

Sondre Nystrøm opptrådte med «Turn Up The Music» under EDM-kvelden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Thomas Felberg var glad for å se ham på hjemmebane.

– Jeg tror vi har en ekte pop-prins fra Gudbrandsdalen «in the making», konkluderte han.

2. Anette Amelia Hoff Larsen: «Titanium»

– For en fest, utbrøt Fellberg etter opptredenen, som mente det var bra, men litt heseblesende av og til.

Anette Amelia Hoff Larsen sang «Titanium» under EDM-kvelden. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

