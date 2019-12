«Star Wars»-regissør om anmeldelsene: – Kan aldri gjøre alle fornøyd

Denne uken hadde den niende og siste filmen i «Star Wars»-sagaen verdenspremiere. «The Rise of Skywalker» har fått blandet mottagelse fra anmeldere verden over.

– Jeg tror ikke det er mulig å gjøre alle til lags. Hvordan gjør man det? Hvis du skulle lagd den ville du sett at ethvert valg du tar blir både angrepet og hyllet. Uansett hva du gjør vil folk både elske og hate det. Så du må akseptere tidlig at du ikke kan gjøre alle til lags, sier regissør J.J. Abrams til NRK.

På nettsiden Rotten Tomatoes samles anmeldelser fra en rekke medier, og siden regner ut hvor stor prosentandel av anmeldelsene som er positive. Denne prosenten gir så filmen klassifisering «råtten» eller «frisk».

For «Star Wars The Rise of Skywalker» er prosenten på 53 prosent, som gir merkelappen råtten.

Norske anmeldere mener den nye filmen prøver på for mye. Dette kan være forklaringen. Du trenger javascript for å se video. Norske anmeldere mener den nye filmen prøver på for mye. Dette kan være forklaringen.

Deler av «Star Wars»-fansen mente at den forrige filmen, «The Last Jedi», ødela mytologien. Samme kritikk har blitt rettet mot «The Rise of Skywalker», som har kostet 2,2 milliarder kroner å lage.

Er dere redde for at denne filmen skal møte samme type kritikk som forrige?

– Nei, jeg elsker «The Last Jedi», for om du betaler for å se en film så kan du mene hva du vil. Det er en del av det som er fantastisk med filmen, er samtalen rundt. Hva er likt som du forestilte deg, og hva er ikke det. Om du er redd for det, så gjør du filmen redd, og jeg tror ikke du kan gjøre det, svarer Domhnall Gleeson, som spiller figuren general Hux.

Domhnall Gleeson frykter ikke at fansen skal ha samme reaksjon på denne filmen, som forrige «Star Wars»-film. Foto: Tolga Akmen / AFP

Ved siden av ham sitter Richard E. Grant, som spiller generalen Enric Pryde. Også han ønsker alle reaksjoner velkommen.

Spår lavere inntjening til filmen

– Det provoserer frem samtaler. Folk er lidenskapelig interessert i det. Jeg syns det er fantastisk for en film-franchise som har levd i 42 år, svarer han.

Grant forteller videre at han leste anmeldelsene av den første filmen da den kom ut.

– Jeg husker at enkelte slaktet den, og sa den ville mislykkes. Og så ble det et globalt fenomen, sier han.

Richard E. Grant syns det er fantastisk at fans fortsatt er lidenskapelig interessert i «Star Wars»-filmene. Foto: Tolga Akmen / AFP

De lunkne anmeldelsene har ifølge økonomimagasinet Bloomberg, påvirket hvor mye man spår at filmen kan spille inn.

Opprinnelig ble det spådd at filmen skulle tjene opptil 225 millioner dollar i løpet av åpningshelgen, men nå er forventningen 160–190 millioner dollar, ifølge magasinet. Samtidig skriver de at det å forutse hva en film vil spille inn er «notorisk vrient».

– Vi har alle en plass

Kelly Marie Tran, som spiller Rose Tico, fikk merke fansens misnøye etter hun ble presentert til filmuniverset før forrige film.

Hun var den første asiatisk-amerikanske skuespilleren i «Star Wars», og i 2018 valgte hun å slette Instagram-profilen sin som følge av alt hatet rettet mot henne. I en kronikk i The New York Times med tittelen «Jeg vil ikke bli marginalisert av mobbing på nett», skrev hun om opplevelsen.

Kelly Marie Tran slettet Instagram som følge av mye hat på sosiale medier i 2018. Foto: Tolga Akmen / AFP

– Jeg føler at det viser hvordan mennesker med minoritetsbakgrunn lever, når folk behandler deg annerledes eller reagerer på en viss måte fordi du eksisterer i et rom som de tror kun er for dem. Det er en løgn. Vi har alle en plass i denne verden og fortjener å eksistere, sier hun.

– Egne meninger er greit

Ved siden av henne sitter Naomi Ackie, som spiller Jannah. Hun skyter inn at filmkollegaen er elsket av mange, og hun tror at det kun var en veldig høylytt minoritet som sto bak mobbingen på nett.

– Tenkte du deg om en ekstra gang før du takket ja til denne filmen?

– Nei, jeg visste at jeg skulle gjøre det. Men jeg var spent, og så på Kelly og det som skjedde med henne, og så til Kelly som en guide i dette, sier Ackie.

Naomi Ackie var aldri i tvil om hun skulle ta jobben i den siste «Star Wars»-filmen. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Når det gjelder anmeldelsene til den siste filmen, synes Ackie det er greit at folk er uenige.

– Om folk liker den, flott, om ikke, så er det også greit. Egne meninger er greit, sier hun.

Tran legger til at hun mener de har laget en god film, og at de hadde det gøy underveis.

– Jeg skulle ønske alle kunne oppleve hvordan det er å lage en film og legge sjelen sin i det.