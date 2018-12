– Det kommer nye meldinger hver eneste dag. De mest rørende meldingene er fra dem som har mistet noen, og som kjenner på at det savnet er ekstra sterkt i julen.

Det sier forfatter Maja Lunde, mest kjent for bestselgeren «Bienes historie».

«Snøsøsteren», som er illustrert av Lisa Aisato, handler om 11 år gamle Julian som gruer seg til jul, fordi storesøsteren hans er død.

– Jeg får også en del meldinger fra mennesker som har mistet et barn. Som har lest boka, og den har gjort det mulig for dem å snakke med hverandre, eller barna i familien, sier Lunde.

Flere anmeldere har rullet sekser på terningen, og det er allerede klart at boka blir årets mest solgte.

RØRENDE: forfatter Maja Lunde synes det er rørende med alle tilbakemeldingene hun får på boka «Snøsøsteren». Foto: Petter Sommer

Jula er ekstra vanskelig

Tiril Broch Aakre, er mamma til to barn. I fjor opplevde hun å miste sin egen mor, og barna mistet sin mormor. Datteren Lovisa Aakre Skjerdal (11 år), gruet seg derfor litt til å lese «Snøsøsteren» på skolen.

– Men så opplevde jeg at hun kom hjem og fortalte om hva hun hadde lest i boken, og også snakket ganske uanstrengt om det temaet, sier Tiril Broch Aakre.

Datteren Lovisa synes ikke det er så lett å snakke om døden, men forteller at det er fint å lese om det.

– Det er greit å lese om det, for da handler det ikke om meg, sier Lovisa.

Vanskelig å sette ord på sorg og tap

Det kan ofte være vanskelig å sette ord på tap og sorg, og det kan derfor være til stor hjelp med en bok som «Snøsøsteren», mener psykologspesialist Kate Ingeborg Rivø.

– Vi psykologer sier jo ofte at vi må snakke om ting. Men det er ikke alltid så lett å snakke om døden. Derfor kan det være fint å få noe håndfast man kan lese, og føle på et fellesskap, og normalisere følelser som sorg og tap, sier Rivø.

Maja Lunde får mange tilbakemeldinger på at jula er en tid som forsterker følelsene, de gode blir ekstra gode, og de vonde blir ekstra vonde.

FINT Å LESE OM DET SOM ER VANSKELIG: Ib Aakre Skjerdalog (9 år) og Lovisa Aakre Skjerdal (11 år) synes det er dumt at mormor ikke er her lenger, men at det er fint å lese boka til Maja Lunde. Foto: Petter Sommer / NRK

Julaften må ikke være kjempehyggelig

Psykologspesialist Kate Ingeborg Rivø mener at man kan få kontakt med sine egne følelser, gjennom å lese om andre.

– Det er en slags forventning om at jula skal være ultra-koselig, og at fellesskapet står i høysetet. Men man må erkjenne at julaften ikke må være kjempehyggelig, det er lov å sørge, også da, sier Rivø.

Hjemme hos familien Aakre i Hakadal er det pyntet til jul, med levende lys og rød julepynt i vinduskarmene.

Mamma Tiril Broch Aakre mener at vi vil helst skåne barna for tragiske hendelser. Men at det er viktig å erkjenne at det er en realitet at det også skjer triste ting.

– Folk har ikke bare behov for underholdning og morsomme ting. De har også et behov for å sette seg ned å kjenne på de såre følelsene, og det er nettopp det en sånn bok kan gjøre.

«Snøsøsteren» formidler også håp, mener psykolog Kate Ingeborg Rivø.

– Det er mye som kan være tungt at det er annerledes i julen. Enten at foreldre er skilt, eller at noen har gått bort. Men i boka finnes det også et håp om at det vonde kan bli bedre, avslutter Rivø.