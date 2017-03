«Skjønnheten og Udyret» får 16 års aldersgrense i Russland

Det vakte store protester i Russland, da det tidligere i mars ble kjent at Disney for første gang skal vise en homofil karakter i nyinnspillingen av «Skjønnheten og Udyret».

Nå får familiefilmen 16 års aldersgrense i Russland. I Norge er aldersgrensen satt til 9 år.

I nyinnspillingen jobber karakteren LeFou med å erkjenne følelsene sine for karakteren Gaston. Ifølge BBC løper historien mellom LeFou og Gaston parallelt med kjærlighetshistorien om Belle og udyret.

LeFou spilles av skuespiller Josh Gad, mens Luke Evans blir å se som Gaston.

HOMOFIL: Josh Gad spiller homofile LeFou (t.h), her sammen med Luke Evans som Gaton. Foto: Laurie Sparham / AP

Ville forby filmen

I Russland er det kulturdepartementet som bestemmer hvilke filmer som skal vises, og hvilken aldersgrense filmene skal ha.

Før det ble bestemt at «Skjønnheten og Udyret» får samme aldersgrense som filmer beregnet på voksne, var det flere i Russland som etterlyste et forbud mot Disney-filmen.

Særlig har den folkevalgte politikeren Vitaly Milonov argumentert for et forbud, skriver The Guardian. Milonov mener at filmen viser «perverse seksuelle relasjoner» og at innholdet strider med russiske lovgivning om å hindre «homofil propaganda» mot mindreårige.

– Jeg er overbevist om at det viktigste staten kan gjøre for barn er å beskytte deres dem mot verdens urenheter, å bevare deres renhet og å blokkere skadelige og farlige fenomener. I dette tilfellet er det vår felles oppgave å hindre at denne musikalen slipper til på skjermen på noen måte, sa Milonov, som er medlem av det russiske parlamentet, om Disney-filmen i forrige uke.

Stoppet i Alabama

Men det er ikke bare i Russland at «Skjønnheten og Udyret» har møtt protester. Også en kino i Alabama i USA har avlyst planlagte visninger av familiefilmen.

Ifølge The New York Times det også i Alabama den homofile karakteren LeFou som gjør at kinoen tar filmen av programmet.

– Vi vil ikke inngå kompromisser med bibelens lære. Hos oss kan du få se sunne filmer uten å måtte bekymre deg for sex, nakenhet, homoseksualitet eller stygt språk, skriver Alabama-kinoen på Facebook.

Trass protestene i Russland og USA har «Skjønnheten og Udyret» hovedsaklig fått positiv omtale.

Da traileren ble sluppet i mai 2016 ble den sett over 90 millioner ganger i løpet av et døgn, mer enn noen annen film. Inntektsgrunnlaget er det heller ikke grunn til å bekymre seg for. Bare i USA ligger «Skjønnheten og Udyret» an til å tjene 120 millioner dollar i løpet av åpningshelgen, skriver The Guardian.