«Skam»-Ulrikke: – Ville fremstå som syk fordi jeg var stolt av det

I lørdagens «Lindmo» snakker «Skam»-skuespiller Ulrikke Falch åpent om spiseforstyrrelsene hun slet med som 14-åring.

– Det er ikke noe konkret man kan peke på og si «det var der det startet». Men jeg hadde gjennom oppveksten utviklet en idé om at jeg ikke følte meg bra nok. Og det gir rom for å hele tiden ønske å bli bedre. Da passet det godt å finne et prosjekt, sier Falch.

Prosjektet handlet om å bli tynn, i likhet med det karakteren hennes i «Skam» også er opptatt av.

– Positiv respons

Falch oppdaget at hun fikk positiv respons på at hun gikk ned i vekt, men presiserer at hun ikke vil romantisere sykdommen som kunne ødelagt livet hennes.

– Jeg gikk fra å hate meg selv til å få et prosjekt om å forbedre meg selv og se resultater. Og resultatene gikk på hvordan jeg så ut på utsiden, sier hun, og fortsetter:

– Jeg hadde det fett, jeg var jo tynn. Og jeg gikk i singleter for at folk skulle se hvor mye jeg hadde gått ned. Jeg var opptatt av å fremstå som syk fordi jeg var stolt av det, forteller hun.

Kroppspress

Etter hvert påvirket spiseforstyrrelsene hvordan hun presterte på skolen, og Falch forteller at lyvingen var det verste.

– Jeg hadde en ressurssterk familie, og har fått tett oppfølging. Men noe av det j****** er all lyvingen og det man påfører andre. Jeg skjønte at hvis jeg er ærlig nå, kan jeg bli frisk. Hvis jeg fortsetter å lyve, blir jeg ikke det, sier Falch.

Hun fikk hjelp til å komme seg ut av spiseforstyrrelsene, og er nå opptatt av å redusere kroppspress blant unge. Hun er aktiv i sosiale medier og oppfordrer folk til å tenke at man er bra nok, og til å stå imot press.

ENGASJERT: I februar hadde skuespilleren et Instagram-prosjekt med emneknaggen #prettyprincess. Prosjektet gikk ut på å få andre jenter til å benytte emneknaggen i sine bilder, og fortelle hva det å være jente betyr for dem. Foto: Skjermdump/Instagram

Apell på kvinnedagen

Skuespilleren annonserte selv at hun skal tale på kvinnedagen via sin Instagramprofil.

– Jeg vil at man skal tørre å være seg selv, og ha litt ironi på det, sier Falch.

– Og så tror jeg folk finner det som en lettelse, at jeg representerer det vi alle vet eksisterer, men som vi ikke snakker så mye om.

Selv er hun bevisst på hvordan hun fremstår som et forbilde.

– Jeg mener at kvinner spesielt i offentligheten har ansvar som forbilder, spesielt med tanke på tilgjengeligheten man står overfor, sier hun.

Ulrikke Falch annonserte på sin profil at hun skal holde appell 8. mars. Foto: Skjermdump/Instagram

Et stadig press

Pressekontakt i komiteen, Hanne Størset, sier til NRK at det er flere paroler i år enn det har vært noen gang siden hun selv ble med. En av årets 20 paroler handler om pornokultur. Det er blant annet dette Falch skal snakke om i sin appell.

Presseansvarlig i 8. mars komiteen Oslo, Hanne Størset. Foto: Caroline Tolfsen / NRK





– En av de sakene som tas opp, synes veldig godt i samfunnet. Det har blant annet sammenheng med NRK-serien «Innafor», som i en av episodene tar for seg intimkirurgi, sier Størset.

Hun forteller at kvinner stadig opplever press fra annonseringer og populærkultur rundt hvordan man skal se ut.

– Det er ikke en liten flik av kroppen som er igjen som man ikke kan fikse på. Det er dette presset Ulrikke Falch går ut mot, sier hun.