«Romeo» og «Julie» saksøker for nakenscener

Olivia Hussey (71) og Leonard Whiting (72) var 15 og 16 år da filmproduksjonen av Romeo og Julie gikk i gang.

De hevder de ble lovet at det ikke skulle være noen nakenscener, men at de skulle få ha på seg hudfarget undertøy under en soveromsscene.

Her er skuespillerne Olivia Hussey og Leonard Whiting sammen med regissør Franco Zeffirelli. Foto: Eustache Cardenas / AP

Under innspillingen ble dette ifølge skuespillerne byttet ut med kroppssminke, og de hevder de ble lovet at kameraene skulle filme fra vinkler så man ikke kunne se dem nakne.

Skuespillerne hevder regissør Franco Zeffirelli mente at filmen ville falle sammen og at det ville skade karrieren deres hvis de ikke gikk med på det. Zeffirelli gikk bort i 2019.

Nakenscenene skapte den gang store kontroverser. I 2018 forsvarte Olivia Hussey nakenscenene og kalte dem for «smakfulle».

Nå mener begge skuespillerne at det var overgrep. Det melder Variety.

De søker nå erstatning for 500 millioner dollar. Ifølge en representant for skuespillerne har de slitt psykisk i ettertid på grunn av hendelsen, og de mener det har påvirket sjansene for videre arbeid.

Filmen "Romeo og Julie var en stor suksess da den kom ut og ble nominert til fire Oscar-priser. Foto: Jean-Jacques Levy / AP

Hussey og Whiting har vært aktive skuespillere, men har ikke hatt så store roller som de hadde i «Romeo og Julie».

Paramount Pictures har så langt ikke kommentert anklagene.

Flere barnestjerner har den siste tiden uttalt seg om deres tidligere verk. Skuespiller og modell Brooke Shields sa nylig at hun ikke tror «Blue Lagoon» kunne blitt lagd i dag.

I filmen fra 1980 forelsker to søskenbarn seg og får et barn etter at båten deres havarerer.

Brooke Shields er en av flere kjente fjes som har kritisert filmbransjen. Foto: Rene Macura / Ap

Shields var 14 år da hun spilte sammen med 18 år gamle Christopher Atkins. Filmen hadde nakenscener av både Atkins og Shields.

Skuespiller Natalie Portman har også uttalt seg om hvordan det var å spille i «Léon» fra 1994. Portman hadde så vidt fylt 12 år da filmen om leiemorderen som tar en foreldreløs 12-åring under vingene sine kom ut.

I etterkant av filmen skal Portman ha fått voldtektstrusler fra publikum.