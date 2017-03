Den kalles en av verdens største musikaler, og har spilt for fulle hus både i London og New York i flere ti år. Nå kommer «Phantom of the Opera» til Norge for første gang.

PRODUSENT: Karianne Jæger har forhandlet med eierne i London i fire år før de sa ja. Foto: John Andresen

Andrew Lloyd Webbers verdenskjente musikk skal spilles av et stort orkester på Folketeateret høsten 2018. Det er den unge produsenten Karianne Jæger i Scenekvelder som har skaffet rettighetene til musikalen.

Forhandlingene har pågått i over fire år.

Mannsdominert bransje

I 2014 kom «Phantom of the Opera»-produsentene til Norge for å vurdere Jægers arbeid i «Billy Elliot».

– Premieredager er jo nervepirrende nok, og det ble ekstra spennende når jeg visste at de satt i salen for å vurdere arbeidet vårt. Det var mye som stod på spill, forteller Jæger.

Produsenten forteller at hun først fikk beskjed om at nivået var godkjent, men så fulgte harde forhandlinger om penger. Budsjetter som skulle godkjennes, for 25 prosent av omsetningen for «Phantom of the Opera» går til de som eier rettighetene.

Jæger har høye ambisjoner for den norske oppsetningen av musikalen, og vil skape en følelse av West End.

LONDON: Fra Phantom of the Opera i England Foto: Joel Ryan / AP

– Fantomet kommer hjem

Det er også spesielt at «Phantom of the Opera» skal spilles nettopp i den gamle Operaen i Oslo.

For handlingen i musikalen utspiller seg i operahuset i Paris i siste halvdel av 1800-tallet. Det vansirede Operafantomet bor under operahuset og forelsker seg i sopranen Christine Daaé. Operafantomet er villig til å gjøre alt for henne.

– I stor grad kan vi si at fantomet har kommet hjem, sier Jæger med et smil.

– Hvordan kommer den norske versjonen til å bli?

– Vi følger manus og bruker musikken, men vi liker å lage vår egen vri. Det har vi gjort med andre store oppsetninger også, forteller hun.

Leter etter nye talenter

I Norge er det etter hvert blitt mer vanlig å ikke ha audition til de større rollene, men bare til ensemblet. Denne forestillingen kommer man til å ha åpen audition til. Det gir muligheter til å oppdage nye talenter.

– Ja, nå må musikal-Norge hive seg rundt og stille opp audition i løpet av våren, sier Jæger.

For denne musikalen har en stor rolleliste, og ingen er castet ennå, forteller hun.

– Her er det store muligheter for mange flinke utøvere! «Phantom of the Opera» har en stor rolleliste, sier Jæger.