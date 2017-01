Masaya Nakamura også kalt «Pac-Mans far» er død. Det melder CNN.

DØD: Masaya Nakamura. Foto: JIJI PRESS / AFP

Skapte verdens mest populære spill

Den japanske forretningsmannen grunnla spillselskapet Namco som blant annet stod bak videospillet «Pac-Man».

I dag regnes videospillet som en av de store spillklassikerne i arkadesjangeren og ble først utgitt i 1980.

«Pac Man» skal ha solgt mer enn 100.000 eksemplarer i USA alene det første året.

Siden den gang har videospillet blitt et eget populærkulturelt symbol.

I 1981 kom spillet i Guinness rekordbok som verdens mest populære videospill. Namco, som i dag har skiftet navn til Bandai Namco, regner med at «Pac-Man» har blitt spilt over 10 milliarder ganger på verdensbasis.

– En bauta i spillbransjen

BAUTA: Japansk spillbransje har mistet en av de store, ifølge Filmpolitiets Marte Hedenstad. Foto: NRK / Erlend Laanke Solbu

Ifølge spilljournalist Marte Hedenstad i NRK P3s Filmpolitiet har den japanske spillbransjen mistet en av de virkelig store.

– Masaya Nakamura var en stor mann som står bak spill som «Galaga» og «Dig Dug». Namco-selskapet står jo også bak veldig store serier som «Tekken» og «Soulcalibur». Han var virkelig en bauta i spillbransjen.

– Namco var et av de selskapene som sørget for at arkadespillsjangeren ble såpass stor på 80-tallet og det har også noe med å gjøre at «Pac Man» ble en så stor global suksess. Det har vært et veldig viktig selskap for spillbransjen, sier Hedenstad.