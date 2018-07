«Modellmamma» oppfordrer til kostbare modellkurs: – Jeg følte meg presset

En melding tikker inn på en ung jentes private Instagram-konto.

«Hei Marianne! Kunne du tenkt deg å delta på modellkurs? (...) En dag med meg og muligheten til å bli oppdaget som modell(...) »

Avsenderen er Donna Ioanna, tidligere «Top Model»-dommer og en kjent «modellmamma». Det nevnes ikke at kurset koster flere tusen kroner.

Nå reagerer Forbrukertilsynet på blandingen av reklame og personlige henvendelser rettet mot mindreårige. Marianne er nemlig langt fra den eneste som har fått samme type melding.

Ioanna stiller seg uforstående til kritikken og sier hun sender meldingen til tusenvis av jenter årlig.

TYPISK MELDINGSUTVEKSLING: Flere jenter har postet skjermbilde av meldingene de har fått av Donna Ioanna.

Marianne (16): – Jeg følte meg spesiell

For 5500 kroner tilbyr den tidligere Top Model-dommeren modellkurs i Kristiansand og Oslo gjennom sommeren. For 25.000 kroner kan man bli med på et tredagers modellkurs i Milano.

16 år gamle Marianne Næs Dalen fikk en direkte meldingen av Ioanna i juni i år.

– Jeg synes hun utnytter unge mennesker for å tjene penger selv. Først følte jeg meg spesiell, jeg tenkte at dette var en kjempemulighet. Tenk å få en sånn melding, sier 16-åringen.

KRITISK: – Donna nevnte ingenting om penger. Jeg spurte om det kostet noe, og først da sa hun det kostet 5500 kroner, sier Marianne Næs Dalen (16). Foto: Privat

Da Næs Dalen skrev at hun var usikker på grunn av prisen, skal Donna Ioanna ha svart at det var «synd om hun kastet bort utseendet».

Tirsdag oppdaget hun i en Facebook-gruppe at flere har fått akkurat samme beskjed når de ikke vil delta.

Flere jenter reagerer

En av jentene som har fått melding fra modellmammaen, la den tirsdag ut på en Facebook-gruppe med nærmere 30.000 norske jenter: «Flere som har fått en sånn melding? Noen tanker om det?»

På under et døgn har 144 kommentarer tikket inn og minst 36 jenter skriver at de har fått, eller kjenner noen som har fått, den samme tilsynelatende private meldingen fra modellmammaen.

De fleste er under 18 år.

UTVALGT: En 16 år gammel jente spurte Ioanna om hun var spesielt utvalgt. Foto: Skjermbilde

– Følte meg presset

Donna Ioanna og hennes ansatte har kontaktet jenter på samme måte i mange år.

Da Amalie Eivik (20) var 16 år, fikk hun en privat melding på Facebook med oppfordring om å dra på modellkurset i Milano til 25.000 kroner.

DELTOK IKKE: Fire år senere er Amalie Eivik (20) glad for at moren sa nei til at hun fikk dra til Milano. Foto: Privat

– Jeg følte jeg ikke kunne si nei til henne. Hun var så pågående både med meg og moren min. Det virket som hun ikke skjønte at 25.000 kroner var mye for en 15-åring, forteller Eivik.

MILANO: Denne meldingen fikk Amalie Eivik da hun var 16 år gammel. Foto: Skjermdump

Da hun til slutt fortalte modellmammaen at kurset ble for dyrt, fikk hun nye meldinger om kurset i Oslo og Kristiansand til 5000 kroner.

– Jeg følte meg spesiell siden hun tok kontakt med meg, og følte meg nesten tvunget til å delta. I dag er jeg utrolig glad for at jeg ikke lot den dårlige selvtilliten min ta overhånd og at mamma satt ned foten.

SKJERMBILDE: Eivik forteller at hun opplevde modellmammaen som pågående. Foto: Skjermdump

Forbrukertilsynet: Kan være ulovlig reklame

Forbrukertilsynet er ansvarlig for å verne forbrukere mot ulovlig markedsføring. De reagerer på Ioannas markedsføringsmetoder.

– Det er et spørsmål om dette er villedende reklame for et kurs hun selv arrangerer, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

– Det kan se ut som at personen som får meldingen er utvalgt og har en reell mulighet til å bli modell, noe svært få blir.

FORBRUKERTILSYNET: Direktør Elisabeth Lier Haugseth sier de har fått mange henvendelser om lignende type markedføring i det siste. Foto: Forbrukertilsynet

Haugseth presiserer at de ikke har ført tilsyn mot modellmammaens praksis.

– Men det er ikke noen tvil om at dette er et konsept som selger. Da må det også komme tydelig frem at dette er markedsføring av et produkt du ikke nødvendigvis får så mye igjen for. Dette er et modellkurs for alle, ikke bare utvalgte, slik man kan få inntrykk av.

– Er det en ulovlig form for markedsføring?

– Det er lovlig med reklame rettet mot barn, men dette er en veldig direkte form for reklame mot mindreårige. Det reiser juridiske spørsmål om dette er en ulovlig, sier Haugseth til NRK.

Hun sier det kan bli aktuelt for tilsynet å se nærmere på Donnas Ioannas markedsføring, ettersom det er en tematikk de har opplevd mye av den siste tiden.

– Det er problematisk at grensene mellom en personlig henvendelse og reklame blir visket ut.

Ioanna: – Dette er en forretning

NRK har konfrontert Donna Ioanna med kritikken fra jentene og reaksjonen fra Forbrukertilsynet.

– Forbrukertilsynet mener reklamen kan virke villedende da det kan se ut som du kontakter spesielt utvalgte jenter som kan bli modeller. Hva tenker du om det?

– Kjære deg, dette er en forretning. Jeg kontakter mange jenter på Instagram. Jeg vet at du ikke alltid kan se på et bilde hvem som kan bli modell. I dag er det mye redigering og filter. Det å være modell er ikke bare utseende, du skal ha personlighet.

HOLDER KURS: Donna Ioanna forteller at hun har oppdaget mange modeller gjennom kursene sine. Gjennom Instagram kontakter hun potensielle nye modeller.

– Flere NRK har vært i kontakt med sier at de synes det er vanskelig å si nei og at de opplever de direkte henvendelsene fra deg som masete?

– Det har jeg aldri opplevd selv. Det er ingen som setter en pistol til hodet til noen av disse jentene.

– Hvorfor opplyser du ikke om pris i den første standardmeldingen du sender til jentene?

– Når vi setter i gang en chat, vil de skjønne at det koster penger. Det er jo klart. Du blir sminket, får styling, to photoshooter med profesjonelle fotografer.

– En av jentene sier hun sa nei til å delta på kurset for 5500 kroner, og at du da sa hun måtte passe på å ikke kaste bort utseende sitt. Hun opplevde det som ekstra skuffende da hun så at du hadde skrevet også akkurat dette til flere jenter.

– Noen jenter ser jeg har utseende som skal til, i alle fall sånn det ser ut på Instagram. Da inviterer jeg på kurs for å sjekke personligheten. Den er alfa og omega.

Hun presiserer at foreldre alltid kontaktes dersom jentene er under 18 år og at det ikke er noe krav til kroppsfasong for å delta på kurset.

– Vi ønsker å gi våre deltakere en positiv opplevelse og økt selvtillit, sier Ioanna.