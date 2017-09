«Mammon» nominert til Emmy

Det ble klart da International Emmy Awards i dag kunngjorde nominasjonene til årets internasjonale Emmy-priser.

«Mammon II» er nominert i klassen beste drama, der den kjemper mot australske «Wanted», brasilianske «Justiça» og japanske «Moriribito: Guardian of the Spirit».

Vinneren blir kunngjort under prisutdelingen i New York 20. november.

– Drama i verdensklasse

VERDENSKLASSE: Dramasjef Ivar Køhn sier det betyr mye for NRK å norsk drama å være en av fire nominerte. Foto: Ole Kaland, NRK / NRK

– Nå føler vi oss veldig glade! Dette er helt fantastisk for alle sammen her på dramaavdelingen, og sikkert i drama-Norge også. Dette er kjempegøy! utbryter NRKs dramasjef Ivar Køhn.

Han mener det er en stor fjær i hatten for både NRK og norsk dramaproduksjon å nå opp i konkurranse med TV-produsenter fra hele verden.

– Dette viser at NRK produserer drama i verdensklasse. Det å være én av fire nominerte betyr i praksis at Mammon er den ene serien som er valgt ut fra Europa, og når vi vet hva som er produsert i Europa siste år, er vi veldig, veldig stolte over bare å være nominert.

Nominerte fra 18 land

Den internasjonale Emmy-prisen deles ut i 11 kategorier, fra beste komedie til beste såpeopera. Prisen deles ut til programmer produsert og sendt utenfor USA.

Nominasjonene fordeler seg i år over 18 land, og dramasjefen innrømmer at han ennå ikke vet hvor hard konkurransen blir i dramaklassen.

– Jeg har ikke sett de andre seriene, men det er helt sikkert sterke prosjekter, sier Køhn.

Første sesong av «Mammon» ble sendt på NRK i 2014, og rettighetene er solgt til en rekke land som har laget eller planlegger egne versjoner av serien.

Det er heller kke første gang en norsk spenningsserie blir hedret med en internasjonal Emmy: I 2015 fikk Anneke von der Lippe en internasjonal Emmy for beste kvinnelige skuespiller for sin rolle som politietterforsker Helen Sikkeland i NRK-serien «Øyevitne».