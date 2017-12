«Mammon 2» blir tilgjengeleg på nett

Etter at «Mammon 2» vann ein internasjonal Emmy for beste drama i førre veke, har etterspurnaden etter serien vore stor. Mange har lurt på kvifor serien ikkje har vore tilgjengeleg i nettspelaren til NRK.

Grunnen er ein konflikt mellom Filmforbundet, som organiserer filmarbeidarar, og NRK.

Men no er denne usemja løyst, og serien blir fredag tilgjengeleg på nrk.no. Dramasjef Ivar Køhn er godt nøgd med at dette no er i hamn.

– Vi er glade for at vi kan legge «Mammon 2» ut i nettspelaren vår igjen. Dette har vi ønska heilt sidan serien vann Emmy, og det er mange som har teke kontakt og sagt at dei ønsker å sjå serien.

VANN PRIS: Serieskaparane Vegard og Gjermund Stenberg Eriksen har heile tida ønska at «Mammon 2» skulle vere tilgjengeleg på nett. Her er dei i New York i samband med Emmy-utdelinga. Foto: Tove Bjørgaas

Forhandlar om ny avtale

Også Gjermund Stenberg Eriksen, som har laga serien saman med broren Vegard, er glad for at serien deira endeleg er tilgjengeleg for strøyming.

– Vi laga denne serien for at han skulle bli sett i Noreg, og då er det viktig at han er tilgjengeleg når folk ønsker å sjå han.

Eriksen håper no at kringkastarar, produksjonsselskap og organisasjonar kan bli samde om eit avtaleverk som er tilpassa den nye TV-kvardagen til folk, der strøyming av innhald blir stadig meir vanleg.

– Bør vere tilgjengeleg

Ivar Køhn seier NRK no går vidare i forhandlingane med Filmforbundet om ein permanent avtale slik at norske tv-seriar alltid vil vere tilgjengeleg på nett.

– Dei gamle avtalane var tilpassa ei lineær tid. No må vi tilpasse oss kvardagen der folk strøymer TV-seriar. Vi meiner at seriar NRK har brukt lisenspengar på å få laga, bør vere tilgjengeleg for publikum når dei ønsker å sjå det.