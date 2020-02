– Herman er helt fantastisk. Jeg heier jo på han. Skal jeg vinne må han få en skikkelig utfordring samtidig som jeg må bli bedre. Han har gjort det ekstremt bra, sier Vidar Magnussen.

Etter åtte uker i en «dirigent-bobla» med mye øving, terping, og fremføring direkte på NRK1, skal endelig en vinner av «Maestro» kåres. Det blir enten en 43 år gammel skuespiller, eller en 17 år gammel youtuber.

– Jeg har jo lyst til å vinne, men det må vel være mulig å heie på motstanderen også, spør Magnussen.

Han er ikke alene om å heie på konkurrenten i finalen.

– Vidar er fantastisk! Han er en utrolig gøyal og inspirerende type. Jeg er veldig spent på å se og ikke minst heie på ham på søndag, sier han.

SKAL SLÅ: Vidar Magnussen og Herman Dahl.

For flere av deltakerne har «Maestro»-opplevelsen ikke bare vært en morsom og lærerik reise – den har også vært krevende.

– Det har vært mange oppturer og nedturer, og reisen har hatt en større innvirkning på meg enn hva jeg hadde forventet. Vanskelighetsgraden og hvor mye vi måtte investere i dette kom tidlig som et sjokk, forteller Magnussen.

Han forteller at deltakerne har blitt knyttet tettere sammen av at de alle har følt på ubehaget ved å gjøre noe de ikke kan.

– Konkurransen har vært mest mot deg selv og egen evne til å klare dette, og ikke mot hverandre.

Herman: – Seier er en bonus

I semifinalen forrige søndag fikk Herman Dahl full pott av dommerne – tre ganger 10 poeng – som ingen andre har klart før ham i «Maestro».

– Jeg har fortsatt ikke helt landet etter forrige søndag. Det å kaste seg ut i dette har vært en uvirkelig ut av kroppen-opplevelse. Fantastisk og litt skummelt på samme tid, sier han.

Dahl er takknemlig for å få lov til å dirigere KORK enda en gang.

– Det hadde vært veldig gøy å vinne, men som min mentor i «Maestro» alltid har sagt: Det viktigste er at vi koser oss, så får heller alt det andre bli en bonus.

Lær deg å dirigere

I løpet av disse åtte ukene har deltakerne ledet Kringkastingsorkestret med over femti mennesker, og ledet dem med tempo, dynamikk, innsatser – og følelsene i musikken.

Det grunnleggende rundt direksjon har ikke bare vært nytt for deltakerne. For mange tv-seere er dette også ukjent terreng. Derfor har nrk.no latt en ekte maestro gi deg et lite lynkurs i direksjon:

Forbered deg til finalen ved å la avtroppende KORK-dirigent Miguel Harth-Bedoya lære deg å dirigere på 1-2-3. Du trenger javascript for å se video. Forbered deg til finalen ved å la avtroppende KORK-dirigent Miguel Harth-Bedoya lære deg å dirigere på 1-2-3.

Slik stemmer du på NRK.no

Dommere og publikum gir poeng til deltakeren de mener fortjener å gå videre – før KORK avgjør hvem av de to med minst stemmer som må dra hjem. I selve finalen er det publikum og dommere som kårer hvem som er den beste dirigenten og vinner av «Maestro».

For å være med og stemme må du registrere deg som nrk.no-bruker. Hvis du allerede har en bruker vil du kunne stemme på din favoritt på nrk.no/stem eller på forsiden nrk.no under selve direktesendingen.

HØYDEPUNKT: – Jeg glemte av at det stod en operasanger på siden av meg forrige søndag, og fikk litt sjokk. Det øyeblikket har jeg ledd av i flere dager nå, forteller Vidar Magnussen. Foto: Geir Egil Skog / Geir Egil Skog