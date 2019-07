«Løvenes konge» trosser kritikerne

Den nye «Løvenes Konge»-versjonen ble beskrevet som et skuffende mesterverk av NRK Filmpolitiets Marte Hedenstad, som trillet terningen til en treer. I både verden og Norge for øvrig har filmen blitt møtt av en lunken anmelderflokk.

Kritikkene har hvert fall ikke skremt publikum fra å trekke inn i kinomørket. The Hollywood Reporter melder at filmen hadde den 10. beste åpningshelgen i Nord-Amerika noensinne. Den spilte inn 78,5 millioner dollar fra 4275 kinoer i USA på sin første fredag.

Ifølge Bloomberg har filmen totalt spilt inn 180 millioner dollar, som tilsvarer i underkant av 1,6 milliarder kroner.

Ifølge det amerikanske kinonettstedet Box Office Mojo, har filmen totalt spilt inn 531 millioner dollar på verdensbasis. Det tilsvarer mer enn 4,5 milliarder norske kroner.

Regissørene om kritikken: Tror ikke publikum er enige

– Tallene overgår forventningene

I Norge har filmen også nådd toppen av Kinotoppen. Mer enn 240.000 nordmenn har trukket inn i kinomørket siden premieren 17. juli. Dermed er «Løvenes konge» allerede den tredje mest sette filmen på kino i Norge så langt i 2019, ifølge Filmweb.

Inger Warendorf, direktør for Norgeskontoret for Walt Disney Motion Pictures, sier de er fornøyde med tallene.

– Vi hadde store forventninger til filmen, men disse tallene overgår alle forventningene våre, sier hun til NRK.

«Løvenes konge»-regissørene tror publikum er uenige med anmelderne. Du trenger javascript for å se video. «Løvenes konge»-regissørene tror publikum er uenige med anmelderne.

Guttorm Petterson, administrerende direktør i bransjeorganisasjonen Film & Kino, sier at tallene er veldig bra.

Den tar allerede innpå «Avengers: Endgame» med sine 515.000 besøkende. Den troner øverst på besøksstatistikken i år, etter den hadde premiere 24. april. Den siste filmen fra «Avengers»-serien hadde 165.000 besøkende første helg, ifølge Filmweb.

Flere klassikere gjenskapes: Minst femten Disney-klassikere kommer i ny drakt

– En film som dette er ganske uavhengig

Petterson sier videre at anmeldelser kan påvirke besøkstall til en viss grad, men at det kommer an på filmen.

– En film som dette er ganske uavhengig av anmelderne. Det samme ser man i USA hvor den fikk lunken kritikk, men går bra likevel, forklarer han.

Petterson tror at både den norske sommeren så langt, og at historien i filmen er kjent, kan bidra til de gode besøkstallene.

– Den kommer på et tidspunkt hvor det ikke er så mange andre familiefilmer, og været har heller ikke vært på topp så langt, sier han.