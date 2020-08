«Kokkejævel» om barndommen: – Tøft å føle at man ikke er likt

Asbjørn Sandøy sitter omgitt av flere tusen bøker. Boka hans «Kokkejævel – livet mellom måltidene» er forhåndssolgt i 2000 eksemplarer med signatur. I to dager har han sittet og signert sin aller første bok.

– Hvis jeg 42 år gammel skulle sitte og tenke på alt som har skjedd av vonde ting, så hadde jeg gått til grunne, sier han.

Asbjørn Sandøy hadde ingen god barndom for han følte at han ikke ble likt og var ofte ensom. Foto: Marianne Rustad Carlsen / NRK

Utenforskapet

Han har vært nominert til bloggerpriser og har en trofast følgerskare på nettet. Han bruker både Facebook og bloggen sin til å skrive om det han jobber mest med som kokk, nemlig mat og om hverdagen sin. Men han har også fortalt om noen av de vanskelige tingene.

– Man kan ikke sitte hele tiden og bruke fortiden sin som unnskyldning for de dagene man har nå. Når onde ting skjer skrur jeg av minnene i det daglige, forteller han.

Han er veldig glad for at barndommen er forbi.

– Jeg har opplevd utenforskapet i veldig mange år. Det var det som preget barndommen min, det å stå utenfor å se inn.

Asbjørn Sandøy ble ikke godtatt i bygda han bodde i. Han forteller om ensomhet. Det å klare seg alene.

– Det å innse som barn at man ikke er likt, det har formet meg mye som menneske, sier han.

Tok revansj

Han skriver noen flere signaturer i stablene med bøker som ligger rundt ham.

– Det her er en voldsom bekreftelse på at i alle fall noen liker meg, smiler han. Sosiale medier gir meg en bekreftelse, legger han til.

Men livet var heller ikke en dns på roser etter at han ble voksen heller.

Han opplevde å miste to barn i spedbarnsalder. Det ene døde for 13 år siden, det andre i fjor.

Han har mistet to barn i spedbarnsalder og forteller at det har vært grusomt. Foto: Privat

– Et hjerte på Facebook betydde mye for meg. Det er kjempegodt å få det hjerte, men det er også vondt hvis noen du kanskje hadde forventet mer av bare skriver et hjerte, sier han. Han forteller at det å miste to barn har vært grusomt og nesten utenkelig. Asbjørn Sandøy opplevde også at man mister kontakten med mange rundt seg når slike ting skjer. Det var da han fant ut hvem som var viktige for ham og hvem han var viktig for.

Kritisert for åpenhet

Han har vært åpen om de vonde tingene som har skjedd.

– Når du kler deg naken er det alltid noen som flirer av valkene dine, sier han. Han innrømmer at han har opplevd negative kommentarer fordi noen mener han skriver om det om det for å få klikk på bloggen sin.

– Det sårer veldig, innrømmer han.

Han forteller om både nedturer og oppturer i boken om livet sitt.

– Jeg vil vise livet som det er. Vise at det går an å reise seg selv om man har ramla gang på gang, smiler han.