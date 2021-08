– Det er for å markere at vi startar showet igjen, og at vi endeleg får tilbake sofaen vår, seier programleiar Else Kåss Furuseth.

– Og da foreslo NRK at vi kunne hente sofaen på lageret sjølv, slik at dei samtidig fekk det dei likar aller best – «ei minutt for minutt-sending», fortset ho spøkefullt og ler.

Sidan 2-meteren er oppheva kan «Kåss til kvelds» omsider bruke sofaen sin, og ikkje minst få publikum tilbake i studio igjen.

Det heile blir markert med ei stjernespekka minutt for minutt-sending der Else Kåss Furuseth og Markus Neby skal trille sofaen – ikkje mindre enn 14 kilometer – frå NRK-lageret på Alnabru til Marienlyst.

– Vi er berre eit produkt av vår tid, og som på ekte minutt for minutt-vis er det reisa som er målet. Her får du høyre dei beste og verste historiene frå Oslo. Du kan sende inn spørsmål, og det blir intimkonsertar, seier Else.

På vegen møter dei på både kjente og ukjente fjes.

Sendinga kan du følgje i NRK TV og på NRK.no frå kl. 12.00 til 20.00.

Jakta på Oslolosen

– Det blir ein slags NM i «smalltalk», og du får i gang kjefta på mange. Ein slags «walk and talk»-festival, fortset Else.

Dei kan allereie røpe at det blir konsertar med blant andre Jonas Alaska, Emilie Hollow og Banjo-Kari.

Vidare skal Alex Rosen skal fortelje om sine opplevingar frå Oslo. Lokalhistorie og valkamp-prat blir det også.

– Det er ikkje sikkert vi blir så mykje klokare, men vi skal snakke med politisk kommentator Lars Nehru Sand ved Karl Johan, og kanskje treffe på politikarar og slikt, seier Markus.

– Det luktar nok ein liten debatt her.

I tillegg kan ein velkjent og sakna Osloguide dukke opp, nemleg vår alles kjære «Oslolosen».

– Det er i alle fall ein personleg draum eg har – med ein liten prat med Kjell Aronson når vi fyrst er på Østkanten – dersom har er i live, seier Else med eit lurt smil om munnen.

«OSLOLOSEN»: Kjell Aronsen er ein karakter spelt av Harald Eia, kjent gjennom humorserien «Uti vår hage».

– Ein lang og ubehageleg reise

Til trass for glede og spenning blir dette, ifølgje Markus, verdas mest dramatiske minutt for minutt-sending.

– Det blir ein lang og ubehageleg reise, og eg gruar meg spesielt til brustein. Det blir rett og slett knallhardt, seier han med glimt i auget og legg til:

– Er det noko som skjer med den tralla så kjem ikkje eg og Else til å klare å fikse den. Vi klarer så vidt å skifte lyspære. Så her er det mykje som kan gå gale.

Men dei gler seg til å få sofaen attende.

AVSTAND: Jenny Skavlan og Terje Sporsem då dei gjesta «Kåss til kvelds» i vår.

For på grunn av koronasituasjonen måtte både dei og gjestane deira ta til takke med å sitje på stolar fleire meter frå kvarandre førre sesong.

– Eg var som ofte heilt ytst og kunne vere så langt som ti meter unna gjesten på andre sida. Å rope ut vitsar, og å skulle gjenta vitsar er leit. Så det blir deilig å få gjort den markeringa nå, seier Markus.

– Eg er veldig glad for å få tilbake sofaen, eg føler det har vore litt som gruppeterapi å sitte saman, ikkje noko gale med det – men nå gler vi oss til fest, seier Else smilande.

«Kåss til Kvelds» har sesongpremiere på NRK 1 laurdag 4. september.