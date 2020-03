«Kampen om Narvik» og «Hjem til jul» settes på vent som følge av korona

Kun to uker etter innspillingsstart settes filmen «Kampen om Narvik» midlertidig på vent som følge av koronautbruddet. Filmen har et budsjett på rundt 65 milloner kroner, og handler om kampen som utspilte seg i byen i 1940.

I en pressemelding skriver han at de har både statister og skuespillere som kommer tilreisende, også fra utlandet, og dermed eksponert for potensiell smitterisiko.

– Vi mener derfor det ikke vil være forsvarlig og i strid med myndighetenes anbefalinger å videreføre innspillingen slik situasjonen er nå, sier produsent Aage Aaberge i Nordisk Film Production i pressemeldingen.

De vil gjenoppta filmingen etter påske, om det er forenelig med myndighetenes råd.

Aaberget har ikke anledning til å kommentere dette ytterligere på nåværende tidspunkt.

– Ambisjon om å starte opp igjen

«Hjem til Jul» startet innspillingen av sesong to i begynnelsen av mars på Røros. Den innspillingen er satt på vent i to uker i første omgang, opplyser executive produsent og partner Trond Kvernstrøm til NRK.

– Så må vi bare følge med på hvordan det utvikler seg, så har vi en ambisjon om å starte opp igjen når det føles riktig, sier Kvernstrøm.

Hovedrolleinnhavere i filmen «Kampen om Narvik» Carl Martin Eggesbø og Kristine Cornelie Margrete Hartgen Foto: Azad Razaei / NRK

Han legger til at det er mulig at venteperioden blir forlenget. De holder løpende dialog med både Netflix og staben til serien.

– Hvilke økonomiske konsekvenser får dette?

– Det er litt tidlig og si, annet enn at det får økonomiske konsekvenser, svarer Kvernstrøm.

Bransjenettstedene Medier24 og Kampanje skriver begge at flere norske produksjonsselskap rammes av koronatiltakene. Monster har allerede sendt ut permitteringsvarsel, ifølge Kampanje, og flere vurderer det samme ifølge Medier24.

I et nyhetsbrev skriver direktør ved Norsk filminstitutt, Kjersti Mo, at norsk filmbransje trenger krisehjelp om den skal overleve.

– Det er en ekstremt vanskelig situasjon for alle i vår bransje, skriver hun.

Hun skriver videre at de er i dialog med kulturdepartementet om støtteordninger for å kompensere for påløpte og tapte kostnader i produksjon, arrangementer, lansering og billettinntekter.

Flere internasjonale produksjoner på vent

The Hollywood Reporter skriver mandag at Amazons innspilling av TV-serien om «Ringenes Herre» også er satt på vent i to uker, som følge av koronaviruset. Det skjer etter at New Zealand har stengt grensene sine.

Netflix stoppet innspillingen av alle film og manusbaserte TV-serier i USA og Canada i to uker, forrige uke, ifølge Deadline. Mandag meldte samme nettsted at også serien «The Witcher» er midlertidig satt på vent, som følge av viruset.

Tom Hanks og kona Rita Wilson har begge fått påvist koronaviruset. De var i Australia for å spille inn en film om Elvis Presley, men den er også satt på vent ifølge Deadline. Warner Bros. som står bak Hanks-filmen, har også satt «Fantastic Beasts 3» og «King Richard» på vent, skrev nettstedet videre.

Før helgen meldte Warner Bros TV at de hadde stoppet enkelte av sine pilot- og serieinnspillinger som følge av viruset, ifølge The Hollywood Reporter. Det samme gjaldt Disney TV, som stoppet 16 pilotinnspillinger, og Apple stoppet alle eksternproduksjoner, skrev nettstedet.