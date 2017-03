«House of Cards»-skaper ber Twitter slette Trumps konto

Mange i den amerikanske film- og TV-bransjen har et anstrengt forhold til USAs nye president Donald Trump. Det gjelder tydeligvis også for Beau Willimon.

Willimon er mest kjent for å ha skrevet og produsert den amerikanske versjonen av TV-serien «House of Cards», om en skruppelløs og amoralsk politikers vei mot toppen av det politiske systemet.

Lørdag ga han seg i kast med virkelighetens president.

Vil fjerne Trump fra Twitter

Willimon gikk inn i en lengre argumentasjonsrekke på Twitter, etter at president Trump i en serie twittermeldinger hadde kommet med udokumenterte påstander om at forgjengeren Barack Obama avlyttet ham under valgkampen.

«Dagens raseriutbrudd er bare det seneste eksemplet på hvorfor @realdonaldtrump og @POTUS må fjernes fra Twitter,» skrev Willimon, før han over de neste seksten meldingene argumenterte for hvorfor han mener USAs øverstkommanderende bør bannlyses.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

@realdonaldtrump er Donald Trumps personlige Twitter-konto, som han har fortsatt å bruke også etter at han ble innsatt som president. @POTUS er det amerikanske presidentembetets konto, som Trump disponerer så lenge han sitter i Det hvite hus.

– Kringkaster vrangforestillinger

«Dagens utbrudd kringkaster til andre lands ledere hans vedvarende impulsivitet, ubetenksomhet, vrangforestillinger og uvitenhet om forvaltning», skriver Willimon videre.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Willimon avslutter med en slags hyllest til Twitter som medium, og en forklaring på hvorfor han føler så sterkt for å kneble Trump.

«@Twitter er fantastisk. Det kobler verden sammen. Det kommer med et eget ansvar: å gjøre din del i å beskytte den verdenen.»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Det er ikke første gang noen har tatt til orde for at USAs frittalende president bør legge ned mobilen og logge av. Under valgkampen oppfordret Trumps demokratiske motstander Hillary Clinton ham til å «slette kontoen sin».

Twitter har så langt ikke besvart henvendelsen fra Willimon. Det har heller ikke president Donald Trump.