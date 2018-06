– Å lære ungdommer sex gjennom porno, er som å lære ungdommer å kjøre bil gjennom å se på «The Fast and the Furious»-filmene.

Det sier Per Arthur Andersen, som driver Oslos første helsestasjon for gutter. Han opplever at unge menn opplever et stort sexpress, enten det gjelder om man skal ha sex, hvor ofte man bør ha sex eller hva som skjer under selve akten.

Per Arthur Andersen driver Oslos første helsestasjon for gutter. Han sier man alltid kan si nei, hvis man ikke vil ha sex. Foto: Kaja Marie Andreassen / NRK

– Det er gjerne forventet at guttene skal være veldig dominerende. Det ligger ikke like naturlig for alle. Eller at gutter skal ha ereksjon gjennom en 45 minutter lang akt. Det er heller ikke vanlig. Kanskje det er derfor flere og flere gutter bruker Viagra, sier Andersen, som kaller seg «helsebror».

Lite forskning på emnet

Et nytt klipp fra NRK-serien «Blank» tar opp problematikken med «sexplikt», altså en forventning om at man skal ha sex med en annen person. Det kan være mellom to kjærester, fordi forholdet har vart så lenge at det er forventet, eller i andre situasjoner der signaler har blitt gitt, og én part forventer sex. Dette gjelder selvfølgelig både for gutter og jenter.

NRK har vært i kontakt med flere eksperter på ungdom og seksualitet, men det finnes lite forskning på «sexplikten» som noen unge føler.

– Jeg kan ikke si jeg har sett noe forskning på akkurat dette, i det hele tatt, sier Ingrid Smette, som forsker på ungdommer og deres liv på Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

NRK har også snakket med flere gutter i alderen 19-24 om problematikken. Flere forteller at det absolutt finnes ganger der sex forventes, og bør gis. De sier at dette er et farvann det er vanskelig å ta seg frem i, og at de ikke snakker noe særlig om det til noen.

I kommentarfeltet under Blank-episoden diskuterer seerne alt fra om man skal kunne forvente jevnlig sex fra kjæresten sin, til om det er greit å slå opp hvis han eller hun ikke kan ta et nei for et nei.

«Han er jo tross alt kjæresten, og dersom hun ikke vil så må hun få lov til det - det dumme med måten han reagerer på er jo at hun "lærer" at neste gang så får hun bare "akseptere det", så slipper hun drama. Og DET er ikke greit. Det er hennes kropp», skriver en av seerne.

«Prøve seg frem? Ende opp i et sexløst forhold? Man må da kunne kommunisere,rett og slett gi og motta beskjeder og signaler fra hverandre, når man er i et forhold. Hvis noen ender opp i et sexløst forhold bør de ikke være sammen i det hele tatt for da er det nok helt mismatch. Og synes Ella sa klart i fra. Kan ikke forstå at noen fortsatt har lyst å ha sex med noen som er helt uinteressert og trekker seg unna slik som Ella gjør», skriver en annen.

Helsebroren har et veldig klart svar på det spørsmålet, som er universelt for alle kjønn og aldre:

– Hvis ikke man har lyst til å ha sex, kan man alltid si nei.

Ella og Mats er kjærester i første sesong av Blank. Foto: NRK

– Det har blitt undertrykket

Andersen mener serier som «Blank» og «Skam» er helt nødvendige for å bli mer åpne rundt tematikken.

For det er mange gutter som føler de ikke kan snakke om dette i det hele tatt, sier han.

– Det vi møter mest, er unge gutter som ikke har fått rom til å uttrykke følelser og tanker. Det har blitt undertrykket. Og på et punkt kommer dette til overflaten.

Selv om NRK gjør en del av jobben gjennom TV-serier for unge mennesker, ligger hovedansvaret på foreldrene, mener han.

– Det er opp til oss voksne å terpe på å snakke med ungdommene om dette, sier Andersen.

Blank-redaksjonen uttaler seg ikke til pressen før sesongen er ferdig, men skriver dette i en e-post:

– NRK lager mye innhold for unge mennesker, og målet er alltid å engasjere med temaer som opptar folk. Det er en del av NRKs samfunnsoppdrag.

– En kjapp titt i kommentarfeltet viser at dette temaet engasjerer i målgruppa og vi håper at noen finner hjelp i at slike historier blir fortalt.

– Må bli flinkere til å snakke om porno

Per Arthur Andersen mener vi må bli flinkere til å snakke om porno, da det kan skape vrangforestillinger.

Nordmenn er ivrige pornotittere. En oversikt fra verdens største pornonettside, Pornhub, viser at nordmenn er på 26. plass når det kommer til hvor ofte vi besøker nettsiden deres.

Statistikk for 2016 viser at norske menn og kvinner besøker nettsiden i gjennomsnitt 19 ganger og legger igjen 158 sidevisninger hver.

– Da jeg vokste opp, var det strengt kontrollert hva vi hadde tilgang til på internett. Nå får ungdommene smarttelefon når de er seks år gamle. Hvis du er så naiv at du tror de ikke søker på nakenbilder, så må du tro om igjen, sier Andersen.

– Hvis ikke man er flink til å snakke med ungdommer om hva som vises i porno, at det skal skape visuell nytelse, så vil det skape en vrangforestilling. Mange gutter blir for eksempel usikker på sin egen størrelse, siden penisene i pornoen stort sett er massive, sier Andersen.