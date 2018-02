«Heimebane»-premiere på bortebane

I dag ble TV-serien «Heimebane» vist for aller første gang, under filmfestivalen i Berlin. Dette er første gang en norsk TV-serie vises på festivalen, som regnes som en av verdens viktigste filmfestivaler.

I år er syv TV-serier valgt ut i et eget program for serier. Serieskaper og hovedforfatter for «Heimebane», Johan Fasting, synes det er spennende å få vise de første episodene på det store lerretet i Berlin.

– Dette er en spennende arena. Selv om festivalen tradisjonelt sett har handlet om film, så er det økende interesse for TV-drama her. Når vi får være her så møter vi mange som er interessert i hva vi har å komme med, sier Fasting.

Maktkamp og intriger

Serien «Heimebane» er en dramaserie fra Motlys og NRK som handler om Norges første kvinnelige fotballtrener på toppnivå. I rollene som trenere finner vi blant andre Ane Dahl Torp og John Carew.

John Carew spiller en fotballspiller som har kommet tilbake til Norge etter en karriere i utlandet. Han blir forespeilet en trenerjobb i en norsk eliteserieklubb, men Helena Mikkelsen, spilt av Ane Dahl Torp, ender opp med å få jobben.

– Da begynner maktkampen og intrigene. Da må hun forholde seg til meg og alle de små fellene jeg legger ut for henne, sier Carew om rollefiguren sin.

Ane Dahl Torp mener temaet som tas opp er et veldig godt utgangspunkt for en TV-serie.

– Og så er det et godt og spennende manus skrevet av Johan Fasting, sier hun.

John Carew og Ane Dahl Torp har hovedrollene i NRKs nye dramaserie «Heimebane». Foto: Matias Myklebust / NRK

Vil bryte et tabu

«Heimebane» er satt til en nær fremtid i Norge, hvor vi har fått vår første kvinnelige trener i eliteserien. Mye av serien er spilt inn i Ulsteinvik.

Fasting mener de få kvinnelige trenerne i toppklubber i både Norge og internasjonalt, er et spennende tema å ta tak i.

– Det er en inngrodd ide om at damer ikke har peiling på fotball, så da må vi jo teste den myten. Serien viser en innbilt fremtid som vi håper kan bli ekte etter hvert.

Les også: Landslagsspiller tar et oppgjør med kvinnesynet i fotballen

– På tide at en kvinne får sjansen

John Carew har en lang fotballkarriere bak seg. Han har ikke spilt for en kvinnelig trener, men mener flere kvinner bør få sjansen.

– Jeg hadde møtt det positivt, og jeg tror kvinner har mye å tilføre fotballen. Generelt tror jeg nok det hadde vært vanskelig for en kvinne i en slik rolle, men jeg mener det er på tide at en kvinne får sjansen.

Fra grønt gress til rød løper

Manusforfatter Fasting sier at selv om mye kan tyde på at Carew spiller en figur som er ganske lik seg selv, så er det mye som er forskjellig.

– Han er egentlig verdens snilleste fyr, men i serien får han være litt slemmere enn han er på ordentlig. Han er et spennende valg til denne rollen, og det er åpenbart at han med sine skuespillerambisjoner hadde mye å tilføre til serien.

Også Ane Dahl Torp mener Carew har mye å bidra med som skuespiller.

– Han er ekstremt arbeidsom og flink, og har en helt oppriktig skuespiller i magen. Han er en bra fyr, så det har vært fint å jobbe med ham.

Ønsker å fortsette som skuespiller

Carew sier selv at han ønsker å fortsette som skuespiller, noe Fasting håper han gjør.

– Jeg er strålende fornøyd med jobben han har gjort, og det blir spennende å følge med på karrieren hans videre.

Serien skal sendes på NRK1 fra 4. mars 2018.