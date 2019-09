«Heimebane 2» kniver med Netflix om nordisk tv-pris

Det er første gang en Netflix-serie er nominert til prisen, som deles ut under festivalen Seriedagene. I fjor stakk første sesong med «Heimebane» av med prisen.

«Quicksand» er den første svenske serien Netflix har produsert, og er basert på boka «Størst av alt» av Malin Persson Giolito.

At en strømmetjeneste nå melder seg på i konkurransen, speiler bildet av tv-bransjen som er i dag, sier juryformann og kulturredaktør Cecilie Asker i Aftenposten.

«Quicksand» er den første svenske Netflix-serien, og handler om etterdønningene etter en brutal skoleskyting i Stockholm. Foto: Netflix

– Strømmetjenestene er i ferd med å bli sterke konkurrenter til de tradisjonelle tv-kanalene, sier Asker.

– Noen vil si at de er litt lenger på vei enn «i ferd med»?

– Det kan du si. Priser speiler ting litt i etterkant. Strømmetjenestene er helt klart blitt de nye store aktørene. Det er heller ikke så veldig rart. De er sultne på å ta markedsandeler og har ofte mer penger i ryggen enn de tradisjonelle tv-kanalene har.

Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker. Foto: Mariell Amélie Lind Hansen / Aftenposten

Tre land i konkurranse

Lista over årets totalt ni nominerte i to kategorier er jevnt fordelt mellom Norge, Sverige og Danmark, som alle har tre nominerte hver.

«Heimebane 2» og «Kielergata» er de norske nominerte i kategorien beste drama. I kategorien beste komedie er NRKs «Magnus» det norske innslaget.

TV 2s «Kielergata» er den andre norske nominerte i kategorien beste drama Foto: Anagram / TV2

Juryleder Asker peker på at det er sterk konkurranse om de to prisene, og kaller utdelingen et utstillingsvindu for skandinavisk drama.

– Hvordan vurderer du sjansene for at en av de norske seriene går av med en seier?

– De er sterke kandidater. Så langt har jo Norge klart å stikke av med en av prisene hvert år, sier Asker.

Nordiske Seriedager Awards er en kritikerpris som hedrer skandinaviske tv-serier innen komedie og drama, utpekt av en jury på tolv profilerte tv-anmeldere fra Skandinavias største mediehus. Prisen er delt uten siden 2016.

Dette er de nominerte

Beste drama:

«Det som göms i snö», Kanal 5 (SE)

«Quicksand» («Størst av alt»), Netflix (SE)

«Herrens Veje 3», Dansk Radio (DK)

«Bedrag 3», Dansk Radio

«Heimebane 2», NRK

«Kielergata», TV 2

Beste komedie:

«Dips», SVT (SE)

«Hånd i hånd», TV3 (DK)

«Magnus», NRK