«Game of Thrones»-premieren knuste alle HBO-rekorder

Serien var tilbake på en rekke plattformer 17. juli etter en rekordlang pause. Til tross for at premieren denne gang er lagt til sommeren, når TV-titting er på et tradisjonelt bunnivå, endte det altså med kanontall for åpningsepisoden «Dragonstone», skriver Entertainment Weekly.

Episoden inspirerte dessuten seere til å tvitre 2,4 millioner ganger, noe som gjør den til den mest tvitrede episoden noensinne, ifølge Twitter.

Den voldsomme interessen for sesong sju er både fantastisk og antakelig bittersøtt for HBO, ettersom det bare gjenstår tolv episoder totalt – ytterligere seks denne sesongen og de siste seks i sesong åtte.

Mens sesong seks i snitt hadde mer enn 25 millioner seere av hver eneste episode på alle HBOs plattformer, er spørsmålet om sesong sju vil bli enda mer populær.

I Norge var for øvrig pågangen på HBO Nordic så stor under premieren natt til mandag, at det ble et seks minutter langt brudd i sendingen idet episoden ble publisert.