Den kjente Disney-historien om Elsa og søsteren Anna har skapt en av vår tids mest kommersielle familiekonsepter. To spillefilmer, en del kortfilmer og en helaftens musikal er blitt laget. Sangen «Let it go» har spilt seg varm på de fleste musikkstrømmetjenester.

Nå kan tonene fra «Let it go» oppleves på en norsk scene, når Det Norske Teatret setter opp musikalen. Denne gangen på nynorsk og i en helt ny versjon.

Elsa, Anna og Kristoff fra oppfølgeren «Frost 2». Foto: Disney / Walt Disney Animation Studios

Det er den islandske teaterregissøren Gísli Örn Gardarsson som har blitt spurt av Disney om å lage en mer nordisk versjon av musikalen. Historien om Elsa er i utgangspunktet inspirert av danske H.C. Andersens eventyr «Snødronningen». Filmene har flere nordiske elementer.

Gardarsson kontaktet selv Det Norske Teatret og ønsket å sette opp forestillingen der først. Musikalen, som har premiere i oktober, skal spilles flere steder i Norden det kommende året.

– Feil prioritering

Produsent på det private teateret Folketeateret, Karianne Jæger, mener det er feil at et statsfinansiert teater skal sette opp en så kommersiell tittel.

Direktør Knud Dahl og produsent Karianne Jæger ved Folketeateret. Foto: Kai Rune Kvitstein, NRK

– Dette hører ikke hjemme på et teater som får mange millioner i skattepenger. De bør prioritere annerledes, for eksempel ny, norsk dramatikk. Titler som «Frost» hører hjemme på privatteatrene, sier Jæger.

Hun innrømmer at de over lang tid har prøvd å få satt opp «Frost» hos dem.

–Vi trenger disse titlene, blant annet fordi vi ikke er i nærheten av å kunne konkurrere på billettpriser, sier hun.

– Viktig for nynorsken

Teatersjef ved Det Norske Teatret, Erik Ulfsby, er overhodet ikke enig.

– Det er viktig for nynorsken at den også kan være kommersiell, sier han.

Erik Ulfsby er teatersjef ved Det Norske Teatret. Foto: Kai Rune Kvitstein, NRK

Det Norske Teatret, som får rundt 175 millioner kroner over statsbudsjettet, skal fremme nynorsken ved å kun spille teater på denne målformen.

– Vi kan ikke ta hensyn til Folketeateret her. Vi har holdt på med store musikaler i mange år og det kommer vi til å fortsette med, svarer Ulfsby.

Gleder seg til å spille Elsa

Det er ikke første gang Folketeateret kritiserer Det Norske Teateret. I 2018 reagerte de på at nynorsk-teateret satt opp suksessmusikalen «The Book of Mormon». Noe som ble en stor økonomisk suksess for institusjonsteateret.

Om «Frost» slår like godt ann gjenstår å se. Mimmi Tamba, som skal spille Elsa, gleder seg uansett til å spille en av verdens største filmidoler.

– Det kommer til å bli en skikkelig utfordring. Mange kjenner denne rollen godt. Men jeg har tenkt til å gjøre min versjon, sier hun.