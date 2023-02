I år nominerte organisasjonen Press – Redd Barna ungdom tre ulike reklame- og medieaktørar som dei meiner er best på å få ungdom til å føle seg verst.

Dei tre nominerte til verstingprisen var tannbleiking-produktet Prowhitening, realityserien «Ex on the Beach» og kleskjede-giganten Zara.

Prisen blir vurdert ut frå eit sett med kriterium:

«Aktøren bruker utdaterte kjønnsroller, einsidige skjønnheitsideal eller unødig seksualisering for å tene pengar på sitt produkt».

Ved å stemme på årets Gullbarbie har barn og unge sagt tydeleg ifrå om at dei er lei av kor seksualisert mediebilde er, skriv Press i ei pressemelding.

– Vi meiner «Ex on the Beach Noreg» må ta eit større ansvar, gitt den enorme påverknadskrafta realityseriar har på barn og unge. For å ta dette ansvaret på alvor, må noko gjerast med kropps- og sexfokuset, både i marknadsføringa og innhaldet i serien.

– Speglar samfunnet

Då «Ex on the beach» blei nominert til prisen sa kommunikasjonsdirektør i Warner Bros. Discovery, Hanne McBride til NRK at serien speglar tida vi lev i.

– Jobben Press gjer er viktig og vi heier på ungdom som seier ifrå. Kanskje vi skulle brukt mindre kropp og meir varme i marknadsføringa. Mindre pupp og meir humor? Det kunne også bidrege til å få vist betre fram innhaldet i programmet.

Tidlegare har blant anna Sophie Elise AS, og kleskjedene Brandy Melville og BikBok blitt tildelt prisen.