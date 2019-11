«Elsa» fra «Frost» beklager til foreldre

Den første «Frost»-filmen spilte inn nærmere 1,3 milliarder dollar, som gjør den til en av de mest innbringende animasjonsfilmene noensinne.

Musikken fra filmen, og særlig «Let it Go» har også gått sin seiersgang verden over. Sangen er i skrivende stund spilt nærmere 330 millioner ganger på Spotify.

Søndag er den røde løperen rullet ut i London, og det er duket for festpremiere for «Frost 2». Der var blant andre Idina Menzel, som har stemmen til den amerikanske Elsa.

Hva vil du si til foreldre som nå må høre de samme sangene om og om igjen?

– Jeg har ikke noe råd, kun en unnskyldning. Jeg vet at det er et elsk-hat-forhold, noen sanger er fine og kan roe barna, mens andre ganger har dere lyst til å drepe meg, svarer Menzel.

«Frost 2» bringer denne gjengen inn i forheksede skogen for å lete etter hvor Elsas krefter stammer fra. Foto: AP

– Jeg vil bare si takk for at dere holder ut, og skru ned lyden når dere kan, legger hun til.

Inspirert av norsk høst

Den første filmen var inspirert av norske landskap. Til oppfølgeren har skaperne besøkt flere områder i Sàpmi for å hente inspirasjon, og landskapet er inspirert av norsk høst.

Se hva produsentene sa om den norske inspirasjonen tidligere i høst:

Når Frost 2 har premiere i desember vil vi kjenne igjen den norske høsten i filmen. Det forteller produsenten av filmen i et intervju med NRK.

Menzel forteller til NRK at produsentene bak filmen har blitt inspirert av historiske hendelser, og at de har reist flere steder for å finne inspirasjon til filmen.

– Jeg håper de gir oss en utflukt dit en dag, sier hun.

Kollega Jonathan Groff, som har stemmen til «Kristoff», forteller at produsentene med denne filmen har prøvd å respektere og gi et nikk til samisk kultur.

– Det var fantastisk å leve i den verdenen, sier Groff til NRK.

– Tror de fortsetter å snu ting på hodet

I den andre «Frost»-filmen så skal søstrene Anna og Elsa blant andre lete etter hvor Elsas magiske krefter stammer fra, og reiser tar dem inn i den forheksede skogen.

Se hva man vet om den samiske versjonen av filmen:

Dán diehtit sámegiel Frost 2 filmma birra. Dette vet vi om den samiske versjonen av Frost 2.

Filmen, som har premiere i Storbritannia neste uke, har premiere i Norge 25. desember. Grunnen til at norske fans må vente fem uker lenger enn i resten av verden, ville ikke Disney avsløre.

Groff forteller at den andre filmen handler om forandring og vekst. Filmskaperne har valgt å gi de kjente og kjære-rollene fra «Frost»-universet mer dybde, utdyper han.

Jonathan Groff er stemmen til amerikanske «Kristoff», og tror filmskaperne vil fortsette å snu Disney-eventyrene på hodet i «Frost 2» Foto: Henry Nicholls / Reuters

Hvorfor tror du folk elsker «Frost»-universet?

– Jeg tror at en stor del av det er at filmskaperne snudde det tradisjonelle Disney-eventyret på hodet i den første filmen. Ved å la den ekte kjærligheten i filmen være mellom to søstre, fremfor at en kvinne lette etter en manns kjærlighet, sier han.

– Jeg tror de fortsetter å snu ting på hodet i den andre filmen også, legger han til.

Elsa har gjort inntrykk på Menzel

Elsa har evnen til å kontrollere snø og is. I den første filmen skaper hun en evigvarende vinter i kongeriket Arendelle og rømmer til fjells for å unngå flere skader. Søsteren «Anna» starter da en redningsaksjon for å få Elsa tilbake.

Skuespiller Menzel forteller til NRK på den røde løperen at rollefiguren har gjort inntrykk på henne.

– Jeg tror at alle ønsker å føle at det som gjør oss spesielle og annerledes også gjør at vi blir sett i verden og gjør oss ekstraordinære, svarer Mezel på spørsmål om hvilke inntrykk hun tror Elsa har som rollemodell for barn.

– Hun lærer oss at om vi kan omfavne vår kraft og feire den så vil det gi oss kjærlighet, egenkjærlighet og anerkjennelsen vi ser etter, legger hun til.