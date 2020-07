View this post on Instagram

FØR du kaster deg på "trenden" , og deler en sort-hvitt bilde av deg selv og skriver "challenge accepted" , må du vite HVORFOR du gjør det. Dette er Pınar Gültekin.⁠ Hun ble meldt savnet i provinsen, Muğla, i Tyrkia den 16. juli, og funnet død etter å ha blitt brutalt myrdet fem dager senere. Pinar ble bare 27 år gammel. Tyrkia ligger på verdenstoppen i antall kvinnedrap, og i Tyrkia ser man jevnlig svart-hvitt bilder av kvinner på nyhetsskjermen som er blitt brutalt myrdet. Denne "challengen" som det nå oppfordres til å joine, er i utgangspunktet et svar på Pinars død... Som skal få tyrkiske kvinner til å heve stemmen mot disse grusomhetene, for å vise solidaritet med ofrene, og ikke minst for å gi saken oppmerksomhet. Og da nytter det ikke at dette overskygges av fine bilder, tagget med "empoweringwomen", og "you can do it-stemning".⁠ Budskapet drukner fullstendig i selfies, for dette handler om langt mer enn pene bilder og kvinner som heier på hverandre! Noe av det viktigste man kan gjøre i denne saken - og ellers, forøvrig, er å lese seg opp og sjekke kilder. Og hva med å bli medlem i organisasjoner som f.eks. @norskpen som jobber direkte med Tyrkia? Kanskje noe å vurdere om man ønsker å strekke engasjementet sitt litt lenger enn til en selfie? 🤷🏻‍♀️