«Ben» stjal hest på fylla

«Politiet trodde jeg ikke var ved mine fulle fem da jeg ringte dem og fortalte dette.»

Slik beskrev en fortumlet grimstadværing hendelsen til Agderposten, etter å ha våknet til synet av en fremmed hest i hagen.

Verken politiet, Agderposten eller eieren av hesten klarte å finne ut av mysteriet den gangen.

Nå skal du få høre hva som faktisk skjedde, fra gjerningsmannen selv.

Øltørste kompiser

Året var 2008, falske nerdebriller toppet motebildet og artisten Kent spilte søt musikk på Skral Festival, et lite stykke utenfor Grimstad.

«Ben», som da var i 20-årene, nøt den varme festivaldagen, lett beruset og omringet av gode venner.

– Det var kjempegøy helt til det stengte, forteller han anonymt i podkasten «Bingen», til Kåre Magnus Berg, Kristian Møller og Stian A. Eriksen.

Da festivalen begynte å nærme seg slutten, innså Ben at ølsalget på byen var nær ved å stenge. Sammen med en kompis bestemte han seg derfor for å haste inn til sentrum for å redde kvelden.

– Det var superlangt, så vi prøvde å ta noen snarveier gjennom noen kratt.

De snaue tre kilometerne inn til byen ble kjapt en utfordring for guttene og deres ustø gange, og håpet om å rekke ølsalget bleknet for hvert steg.

Så åpenbarte deg seg et bygg foran dem:

En ulåst stall.

En idiotisk, men briljant idé

– Vi var to berusa karer som bare ville rekke ølsalget inne i byen, og der var det to hester, forteller Ben.

Med stigende rus i blodbanen listet de seg inn i hver sin bås. Og tross deres fullstendige mangel på kunnskap om ridning, begynte de å preppe hestene for avgang.

– Hvis man skal ha en fet entré er det ikke dumt å komme ridende inn på hver sin hest, litt sakte, som om det er helt vanlig.

Ved godt mot lirket Ben en grime over hodet på sin valgte islandshest, samtidig som det oppstod rabalder i den andre båsen.

– Fyren ble smelt inn i veggen, forteller han om kompisen som fikk juling av en svær, illsint hingst i den andre enden av stallen.

Men selv det var ikke nok til å stoppe duoen.

– Da måtte vi ta min hest, begge to, smiler Ben.

Red inn i solnedgangen

I begynnelsen gikk det ordentlig bra. Sola var på hell, og de gled grasiøst inn en fyldig skog med hver sin ølflaske i hånden – uten sal eller tøyler å styre dyret med.

– Vi følte oss helt konge.

Det var først da de ankom et boligfelt at ting begynte å gå galt.

Sakte, men sikkert økte farten, og det gikk opp for Ben at de satt på en gigantisk muskel med fri vilje.

– Da farta gikk opp, gjorde vi kardinaltabben.

I ren frykt klamret de seg fast til hesten – med beina.

– Det har jeg lært i ettertid betyr «gass».

Hesten lystret trofast med å bykse fram i full galopp nedover det ellers så fredelige borettslaget, og de to shortskledde gutta ble slynget av i voldsom fart.

– Jeg rullet bortover asfalten, mens kompisen min skled.

Forslått og blodige lå de to kameratene sammenkrøpet på bakken og revurderte sine livsvalg.

– Kompisen min var ganske fornøyd med at han hadde klart å ikke knuse ølflaska, men det var så vondt at det går ikke an.

Det er nå kveldens andre åpenbaring skjedde.

– Da gikk det opp for oss at dette er en levende skapning, og vi har ansvar for den.

Så da var det bar en ting å gjøre: overgi ansvaret til noen andre.

– Vi har begge en klar erindring om at vi finner en villa hvor vi forsvarlig tjorer fast denne hesten. Vi tenkte at «her er det en «røddig» hage, og de som bor her, kommer til å fikse dette».

«Fant stjålet hest i hagen»

Dagen derpå våknet kompisene med lekkende skrubbsår og bankende skaller.

– Vi var ikke stolte.

Men det var først i bilen på vei hjem fra Grimstad de forstod omfanget av eventyret, da de fikk en telefon fra en bekjent:

«Det var sant, det? Dere tok den hesten?»

ORANSJE HAGESLANGE: Hesten «Funi» ble funnet i hagen til en familie i Grimstad. FAKSIMILE: Agderposten

Lokalavisa Agderposten hadde omtalt saken etter at en familie hadde våknet til islandshesten «Funi» i hagen.

– Det vi erindra som en forsvarlig tjoret fast hest, var en hest knytta fast i en oransje hageslange, ler Ben oppgitt.

– Ingen hester kom til skade, men kompisen min har fortsatt arr på ryggen. Det er kun mennesker som har fått varige men her, understreker han.

I dag ser Ben tilbake på hendelsen med en god dose skam, men også humor.

– Jeg vet ikke om saken er forelda, men det er i tilfelle en straff jeg gladelig tar.

Og ølsalget? Det rakk gutta med god margin.

Dette er en av historiene som fortelles i «Bingen – Historier fra bygda». Vil du høre flere ville historier? Lytt til den ferske podkasten i appen NRK Radio nå.