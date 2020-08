«Barn» nominert til Nordisk råds filmpris

DANMARK - «ONKEL»



SYNOPSIS - Kris bor sammen med den delvis uføre onkelen sin på landet i Danmark, og sammen driver de en liten gård. Den sære, men kjærlige relasjonen dem imellom er basert på daglige rutiner, og det er ikke nødvendig med ord. Kris er den dominante arbeidshesten og har inntatt en moderlig og overbeskyttende rolle overfor onkelen. Da Kris redder en kalv under en komplisert fødsel, blir interessen hennes for veterinæryrket vekket til liv igjen. Hun utvikler et vennskap med den pratsomme veterinæren Johannes og oppdager gradvis livet utenfor gården. Når hun møter kjærligheten, melder det seg også et spørsmål som kan forandre livet hennes.

MANUSFORFATTER/REGISSØR – FRELLE PETERSEN (1980) er en selvlært forfatter/regissør/filmfotograf, født i Sønderjylland. Som tenåring begynte han å eksperimentere med bilder og historiefortelling ved hjelp av farens videokamera. Historiene hans fokuserer på familierelasjoner og menneskelig samspill. Han kom inn i filmbransjen som assisterende regissør i 2003 og lærte håndverket ved å observere andre regissører, som Peter Schønau Fog (Kunsten å gråte i kor) og Tobias Lindholm og Michael Nor (R). Deretter skrev og regisserte han flere kortfilmer før sin langfilm debut Hundeliv (2016), som ble vist på Seattle internasjonale filmfestival og Zlín filmfestival.



Onkel er hans andre langfilm. Det realistiske dramaet utspiller seg på landsbygda i Danmark og hadde verdenspremiere på Tokyo internasjonale filmfestival i 2019, der den vant Grand Prix. Deretter vant den blant annet Politikens Talentpris på CPH PIX og publikumsprisen på Kosmorama Trondheim filmfestival. Petersens tredje langfilm, Resten av livet, vil bli produsert av Zentropa. Petersen grunnla selskapet 88miles sammen med produsent Marco Lorenzen.

PRODUSENT – MARCO LORENZEN (1976) har siden 2005 jobbet i den danske filmbransje i varierende roller, som produksjonsleder, location manager og ikke minst på tv-serier som DRs Emmy-prisvinnende Livvagterne, der han også var linjeprodusent.

Han produserte Frelle Petersen sin kortfilm Mommy (2013) før de lagde sin første langfilm sammen Hundeliv (2016), som ble utvalgt til konkurransen ved Seattle internasjonale filmfestival. Lorenzen produserte så Petersens gjennombruddsfilm Onkel (2019), som vant Grand Prix ved Tokyo filmfestival. Han grunnla produksjonsselskapet 88miles sammen med regissør Frelle Petersen.

FINLAND - «KOIRAT EIVÄT KÄYTÄ HOUSUJA»

SYNOPSIS - Juha har mistet kona si i en drukningsulykke. Flere år etter føler han seg fortsatt lammet og ute av stand til å knytte seg til andre. Et møte med den dominante Mona forandrer alt. Filmen er en historie om tap, kjærlighet og den søte smerten ved å være til, skildret med mørk humor.

MANUSFORFATTER/REGISSØR – JUKKA-PEKKA VALKEAPÄÄ (1977), studerte filmregi ved avdelingen for film og tv ved Høgskolen for kunst, design og arkitektur i Helsingfors. Hans spillefilmdebut Muukalainen (The Visitor) ble utviklet under Cannes’ Cinéfondation-program, hadde verdenspremiere på Venice Days i 2008 og mottok Dragon Award for beste nordiske film i Göteborg i 2009.

Valkeapääs andre langfilm, He ovat paenneet (They have escaped), ble vist i Venezia og Toronto, mottok fire finske Jussi-priser, blant annet for beste film og beste regi, og ble nominert til Nordisk råds filmpris i 2015. Hans tredje langfilm, Koirat eivät käytä housuja (Dogs don’t wear pants), hadde verdenspremiere på Directors’ Fortnight i Cannes i 2019. Den vant prisen for beste film på Austin Fantastic Fest og på SITGES internasjonale filmfestival.

MANUSFORFATTER – JUHANA LUMME er manusforfatter, forfatter, filmskaper og tegneserieskaper. Han har en master of arts fra Kunstindustrielle høgskolen i Helsingfors. Hans praksisfilm High Hopes av Mazdak Nassir vant prisen for beste film ved Tampere kortfilmfestival, og han skrev sitt eksamensmanuskript til J.-P. Valkeapää sin Koirat eivät käytä housuja (Dogs don’t wear pants), som hadde verdenspremiere på Directors’ Fortnight i Cannes.

PRODUSENT – ALEKSI BARDY (1970) er en erfaren forfatter, regissør og produsent, og grunnlegger av det anerkjente produksjonsselskapet Helsinki-filmi. Som produsent og produksjonsleder har han jobbet med over 55 fiksjonsfilmer, dokumentarfilmer og tv-serier. Flere av disse har høstet internasjonal anerkjennelse. Han har etablert nært samarbeid med Dome Karukoski (Tom of Finland) og J.-P. Siili (Ganes) og har produsert tre av J.-P. Valkeapää sine filmer; Muukalainen (The visitor), He ovat paenneet (They have escaped) og Koirat eivät käytä housuja (Dogs don’t wear pants).

Nylig har han produsert Pamela Tola sin publikumssuksess Teräsleidit (Ladies of steel), vært produksjonssjef for den norsk-danske tv-serien Mellom oss og Viaplay sin populære svenske serie The Machinery. Hans neste store film som produsent er Zaida Bergroths biografiske film Tove. Som manusforfatter har Bardy arbeidet med tv-serier som MTV3s populære Salatut elämät (1999) og C More / TV 4-StudioCanals Moscow Noir (2018). Han har skrevet manuset til Aku Louhimies’ Levottomat (2000) og noen av Dome Karukoskis mest anerkjente langfilmer, som Kielletty hedelmä (2009), Leijonasydän (2013) og Tom of Finland (2017).

PRODUSENT – HELEN VINOGRADOV (1987) har studert film og media ved Universitetet i Tallin og studert produksjon ved Aalto-universitetets filmskole i Helsingfors. Hun har vært kunstnerisk leder for Tallinns kortfilmfestival Sleepwalkers og har produsert en rekke reklamefilmer, musikkvideoer og kortfilmer.

I 2014 begynte hun hos Helsinki-filmi som assisterende produsent og etablerte samtidig produksjonsselskapet Vincent Films i Estland.

I 2018 ble hun produsent hos Helsinki-filmi. Hun var assisterende produsent på Zaida Bergroths Miami og Dome Karukoskis Tom of Finland, og produksjonssjef for serien The Activists (2019), The Machinery (2020) og filmsuksessen Teräsleidit. J.-P. Valkeapääs Koirat eivät käytä housuja (Dogs don’t wear pants) er hennes første langfilm som produsent.

ISLAND - «BERGMÁL»

SYNOPSIS - Det nærmer seg jul på Island. Mens alle forbereder seg på høytiden, legger det seg en merkelig stemning over landet som avdekker både begeistring og bekymring. Ute på landet står en forlatt gård i flammer. På en skole synger et barnekor julesanger. På et slakteri passerer kyllinger på rekke og rad. På et museum krangler en mor med eksmannen sin på telefonen. I en stue lar ei jente bestemoren prøve de nye 3D-brillene sine ... Gjennom 56 scener tegner Bergmál et bitende og ømt portrett av det moderne samfunnet.

MANUSFORFATTER/REGISSØR/PRODUSENT – RÚNAR RÚNARSSON (1977) ble uteksaminert fra Den Danske Filmskole i 2009. Hans kortfilm Síðasti bærinn ble nominert til en Oscar i 2004 og ble fulgt av Smáfuglar, som ble nominert til Gullpalmen ved filmfestivalen i Cannes i 2008. Hans debutlangfilm Ildfjell hadde verdenspremiere ved Directors’ Fortnight i Cannes i 2011 og vant islandske Edda-priser for beste film, beste regi og beste manus. Hans andre langfilm Småfugler hadde verdenspremiere på Toronto internasjonale filmfestival og mottok 17 internasjonale priser, blant annet Golden Shell for beste film i San Sebastián i 2015. Året etter ble filmen nominert til Nordisk råds filmpris.

Bergmál er Rúnarssons tredje langfilm. Dette ensemblestykket består av 56 scener som utspiller seg mellom jul og nyttår. Filmen hadde verdenspremiere på Locarno internasjonale filmfestival, der den mottok ungdomsjuryens pris. Filmen har også blitt hedret med pris for beste regi i Valladolid og beste film fra Interfilm Church Prize i Lübeck.

PRODUSENT – LIVE HIDE (1988) avsluttet sin mastergrad i filmstudier ved Københavns universitet i 2014. Hun innledet karrieren ved SF Film Production Denmark, der hun jobbet som produksjonsassistent på Bille Augusts Marie Krøyer og Jørgen Leths dokumentar Jeg taler til jer. I 2014 begynte hun hos Nimbus Films. Hun var produksjonsassistent på Steppeulven og Tordenskjold og Kold og assisterende koprodusent på Marius Holsts Mordene i Kongo, hun har også produsert nettserien Løbeklubben.

Hennes nyeste produksjon er Rúnar Rúnarssons film Bergmál, som hadde verdenspremiere på Locarno internasjonale filmfestival.

PRODUSENT – LILJA ÓSK SNORRADÓTTIR

(1977) har en bachelor i bedriftsledelse og har jobbet i filmbransjen i mer enn 20 år. Hun er medeier av Pegasus Pictures som ble grunnlagt i 1992 og har vært administrerende direktør for selskapet siden 2010. Hun har blant annet produsert tv-serien Hraunið (islandsk Edda-pris for beste tv-drama i 2015) og Ísold Uggadóttirs prisbelønte kortfilm Revolution Reykjavík. Hun koproduserte Uggadóttir sin langfilmdebut Andið eðlilega (World Cinema Dramatic Competition ved Sundance Film Festival i 2018). Hun har også koprodusert Anton Sigurðssons Grafir & Bein og den engelskspråklige thrilleren Arctic med Mads Mikkelsen, som hadde verdenspremiere som Midnight Screening ved filmfestivalen i Cannes i 2018.

Bergmál er Snorradóttirs andre samarbeid med Rúnar Rúnarsson etter Småfugler, som hun produserte i 2015. Hos Pegasus har Snorradóttir jobbet på megaproduksjoner som HBOs Game of Thrones og Succession og Sky Atlantics Fortitude. For øyeblikket er hun involvert i den danske samproduksjonen Lille sommerfugl.

NORGE - «BARN»



SYNOPSIS - Barn følger det dramatiske etterspillet etter en tragisk hendelse i et middelklassestrøk i Oslo. 13 år gamle Lykke, datteren til et framstående medlem av Arbeiderpartiet, påfører klassekameraten Jamie, sønnen til en høyt profilert Fremskrittsparti-politiker, en alvorlig skade i et friminutt på skolen. Når Jamie senere dør på sykehus, kan motstridende versjoner av hva som egentlig skjedde, gjøre en vanskelig situasjon enda verre. Liv, skolens rektor og hemmelig kjæreste med Jamies far, stilles overfor et oppskaket lokalsamfunn og sine egne konfliktfylte følelser.

MANUSFORFATTER/REGISSØR – DAG JOHAN HAUGERUD (1964) er en dyktig forfatter, manusforfatter og regissør.

Han utdannet seg til bibliotekar før han studerte film ved Stockholms universitet. Han har studert teatervitenskap ved Universitetet i Oslo og tatt forfatterstudiet ved Høgskolen i Telemark. Haugerud debuterte som regissør med kortfilmen 16 levende klisjeer (1998).

Hans første langfilm, Som du ser meg (2012), vant fire Amanda-priser og ble nominert til Nordisk råds filmpris i 2013. Hans neste film, Det er meg du vil ha, en 53 minutter lang monolog, hadde kinopremiere i 2014.

Barn hadde verdenspremiere under Venice Days i 2019. Filmen mottok senere kritikerprisen på filmfestivalen i Thessaloniki og Dragon Award for beste nordiske film på filmfestivalen i Göteborg. Hans neste film, Lyset fra sjokoladefabrikken, hadde verdenspremiere på Tromsø internasjonal filmfestival 2020, og ble også vist i Göteborg.

PRODUSENT – YNGVE SÆTHER (1964) er en av Norges fremste produsenter, med mer enn 30 filmer og tv-serier bak seg, flere av dem prisbelønt internasjonalt. Han ble tilknyttet produksjonsselskapet Motlys i 2001 som produsent og utviklingssjef, og har sikret et langsiktig kreativt samarbeid med regissører som Arild Andresen, som to ganger har vært nominert til Nordisk råds filmpris for henholdsvis Mannen som elsket Yngve i 2008 og Kompani Orheim i 2012. Sæther har også produsert Joachim Triers internasjonalt anerkjente film Oslo, 31. august, som hadde verdenspremiere under Un Certain Regard ved filmfestivalen i Cannes i 2011 og ble nominert til Nordisk råds filmpris samme år.

Etter en rekke kortfilmer med Dag Johan Haugerud produserte Sæther Haugerud sin gjennombruddsfilm Som du ser meg (nominert til Nordisk råds filmpris i 2013) og hans andre langfilm Barn. Han var produksjonssjef for NRKs populære serie Heimebane (2018–19) og nylig for filmen Håp av Maria Sødahl. Sæther har også koprodusert Ruben Östlunds Golden Globe-nominerte film Turist og Pernilla August sin Den allvarsamma leken. For øyeblikket jobber han med Yngvild Sve Flikkes dramakomedie Ninjababy og dokumentaren a-ha: the Movie av Thomas Robsahm.

SVERIGE - «CHARTER»

SYNOPSIS - Etter nylig å ha vært gjennom en vanskelig skilsmisse har Alice, som bor i Stockholm, ikke sett barna sine på to måneder. Eksmannen bor sammen med dem i Nord-Sverige og hindrer henne i å møte dem. Mens hun venter på den endelige dommen om foreldreansvaret, får hun en oppringning midt på natten fra den ulykkelige sønnen Vincent. Hun skynder seg til Nord-Sverige for å møte ham og søsteren hans, Elina. Da håpet om forsoning med barna blir knust idet hun ankommer, bortfører hun dem og tar dem med på en ulovlig tur til Tenerife for å prøve å knytte seg til dem på ny.

MANUSFORFATTER/REGISSØR – AMANDA KERNELL (1986) er født i Umeå og utdannet ved Den Danske Filmskole. Filmene hennes har dype røtter i samenes kultur og naturomgivelser.

Hun har regissert flere prisvinnende kortfilmer, blant annet Stoerre Vaerie, som hadde verdenspremiere på Sundance Film Festival i 2015.

Gjennombruddsfilmen Sameblod (2016) mottok en rekke priser, blant annet Feodora-prisen for beste langfilmdebut på Venice Days og Dragon Award for beste nordiske film og beste foto (Sophia Olsson) i Göteborg. Filmen ble nominert til Nordisk råds filmpris i 2017. Parallelt med Sameblod regisserte Kernell mellomlengdefilmen I will always love you kingen. Hennes andre langfilm, Charter, hadde verdenspremiere under konkurransen ved Sundance Film Festival i 2020.

PRODUSENT – LARS G. LINDSTRÖM (1955) har arbeidet ved Nordisk Film Production Sverige AB siden 2013. Han har bred erfaring fra film, tv og teater. I 1984 begynte han å jobbe for Stockholms Stadsteater, der han ble i 19 år som produsent, kunstnerisk leder og forretningsutvikler. Parallelt med teaterkarrieren gjorde han en rekke jobber som første assisterende regissør for skandinaviske filmer. Etter fire år som konsulent for Svenska filminstitutet (2009–2012) begynte han å jobbe som produsent på heltid. For Nordisk Film har Lindström produsert Daniel Espinosas Babylonsjukan, Åke Sandgrens Den man elsker og Pernille Fischer Christensens Unge Astrid.

Charter er Lindströms andre langfilm med regissør Amanda Kernell, etter hennes internasjonalt anerkjente Sameblod.

PRODUSENT – EVA ÅKERGREN (1980) studerte tv og video i Gamleby i Småland og begynte å jobbe med film i 2001. Hun har jobbet som produsent for Nordisk Film Production Sverige AB siden 2018. Åkergren frilanset i flere år som produksjonsleder for større svenske filmer og tv-dramaer som Wallander (2009), Maria Wern (2011–12) og Gentlemen & Gangsters (2016). Hun var linjeprodusent for de prisbelønte filmene Sameblod (2016), Drøm videre (2017) og Grensen (2018). Amanda Kernells andre langfilm, Charter, som hadde verdenspremiere på Sundance Film Festival i 2020, er hennes første film som produsent. For øyeblikket koproduserer Åkergren Ali Abbasi sin kommende film The Long Night.