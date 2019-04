«Alle» vil ha kunsten hennes, men Nasjonalmuseet har ikke tid til å låne den ut

Den norske billedkunstneren Hannah Ryggen gjør stor internasjonal suksess. Flere av Europas viktigste kunstmuseer og gallerier vil vise fram kunsten hennes nå, nesten 50 år etter at hun døde.

Årsaken er tematikken i kunsten hennes, som har et sterkt anti-fascistisk budskap. Det er særlig de siste årene at oppmerksomheten rundt henne har vokst.

– Hun er en av våre store på linje med Munch, sier museumsdirektør Åshild Adsen ved Nordenfjeldske kunstindustrimuseum,

Hannah Ryggens selvportrett. Foto: Anders Sundet Solberg / Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

Hylles internasjonalt

De siste par årene er kunstverkene hennes blitt hyllet i blant annet The New York Times, The Guardian, BBC og motemagasinet Vouge.

Nasjonalmuseet har totalt 16 kunstverk som Ryggen har lagd. Dette inkluderer noen skisser og mindre verk. På sine egne nettsider skriver museet «utlån er viktig for å dele kunstsamlingen med et størst mulig publikum, og for å inspirere til ny kunst og forskning både i nasjonalt og internasjonalt».

Likevel har Nasjonalmuseet avslått søknadene om utlån av kunsten hennes. Begrunnelsen var at de ikke hadde tid til å låne dem ut, og at kunsten måtte hvile.

Dette er Hannah Ryggen Ekspandér faktaboks Førdt. 21. mars 1894 Død: 2. februar 1970 Norsk kunstner som primært arbeidet med tekstiler. Var stort sett selvlært når det kom til veving, men hadde utdannelse innen tegning, komposisjon og fargebruk. Hun bodde store deler av livet på et småbruk på Ørlandet utenfor Trondheim. Kilde: Norsk kunstnerleksikon

Gru er ett av hennes mest kjente verk, og er i samlingen til Nasjonalmuseet. Foto: Hannah Ryggen/Nasjonalmuseet / BONO

Skal flytte

Ett av museene som har søkt om å få låne Ryggens kunst, er det anerkjente Modern Art Oxford. De sendte lånesøknaden sin i 2016. Da svarte Nasjonalmuseet at de ikke hadde tid til å låne ut verkene, fordi de skulle flytte.

Nasjonalmuseet flytter etter planen inn i nye lokaler i 2020, altså fire år etter at søknaden ble levert.

– Et utlån av et sårbart og uerstattelig kunstverk er alltid krevende. Når Nasjonalmuseet er i den ekstraordinære situasjonen med å ferdigstille og gjøre i stand Nordens største kunstmuseum, er det ekstra krevende å gjøre det som skal til for å gjennomføre et lån på en trygg og god måte, sier kommunikasjonssjef i Nasjonalmuseet Eirik Kydland.

Verket «6. oktober» hvor man blant annet ser Hitler sveve øverst i hjørnet. Billedveven ble lagd i 1949, og er over fire meter bredt. Foto: Anders Sundet Solberg / Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

Trondheim og Bergen lånte ut

I tillegg til Nasjonalmuseet har både Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim og KODE i Bergen verk av Ryggen. Begge to kom Modern Art Oxford til unnsetning, og lånte ut verker.

– Så ble det jo en utstilling som ble omtalt da i New York Times og The Guardian og fikk topp anmeldelser. Så vi ser jo at vi når et helt annet, og mye større, publikum med dette utlånet, sier museumsdirektør Åshild Adsen ved Nordenfjeldske til NRK.

På Nordenfjeldske har de et eget Hannah Ryggen-senter, og det var fra dette senteret flesteparten av verkene kom fra.

Begge museene i Trondheim og Bergen har i omtrent 11 millioner kroner i årlig budsjett. Nasjonalmuseet har til sammenlikning rundt en halv milliard.

Åshild Adsen er direktør ved Nordenfjeldske. Foto: Katie Kulseng / Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

Glemte å si fra om avgjørelsen

Blant de andre museene som har søkt om å låne kunst fra Nasjonalmuseet er tyske Schirn Kunsthalle. De søkte om å få låne i 2017, og utstillingen skal være nå i høst.

Åtte måneder etter at Nasjonalmuseet mottok søknaden bestemte de seg for å låne ut ett av verkene til Ryggen, men de glemte å si fra til Schirn.

– Det er flaut å innrømme dette, den var en ren kommunikasjonssvikt, sier kommunikasjonssjef Kydland.

Feilen ble oppdaget, og det er nå klart at billedveven blir sendt til Tyskland til høsten.