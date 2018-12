«All I want for Christmas is you» satt ny rekord 24 år etter utgivelsen

24 år etter at Mariah Carey ga ut julesangen ble det ny rekord på spilletjenesten Spotify med 10, 8 millioner strømmer på julaften, ifølge Chart Data.

Responsen til dette uttrykte artisten selv på sin Twitter-konto med følgende:

– Vent ... Hva?

Den tidligere spotify-rekorden var med artisten XXXTentactions «sad!» som oppnådde 10.4 millioner strømmer dagen etter at han ble skutt 19. juni.

«All I want for Christmas is you» er 2. juledag på sjuende plass på Billboard Hot 100-lista, og blir omtalt som den mest rangerte høytidslåten på 60 år, skriver The Independent.

2. plass i Norge

Her hjemme er julesangen til Mariah Carey på en 2. plass på Spotifys topp 100-liste for Norge. Kun slått av melodien «juletragedien» med Erik Follestad og Linni Meister, noe som artisten Rein Alexander ikke vil betegne som julemusikk.

Vår tradisjonelle julemelodi «Glade jul» som ble 200 år gammel på julaften, er for eksempel helt fraværende på topp 100-listen til Spotify.

Ble skrevet sommeren 1994

Artisten Mariah Carey, som nærmer seg 50 år, skrev og produserte «All I want for Christmas is you» sammen med musiker og produsent Walter Afansieff (også kjent som Baby Love), sommeren 1994.

– Alle kan synge den til alle. Den kan handle om hvem som helst, med et budskap. Den kan være fra far til barn, mor til barn eller fra kone til mann. Det er alt jeg ønsker meg til jul, er deg, noe som kan treffe veldig mange, sier Afansieff til For the Record.

Julehiten dukket opp på ti på topp billboard-lista i fjor, men har vært på listen siden 2012, da musikkstrømming ble en del av grunnlaget bak billboard-listen.

Mariah Carey er den første artisten som har kommet inn blant topp ti med en julesang som faktisk har ordet «Christmas» i tittelen, ifølge Billboard.

