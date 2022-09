«Abu»: – Det var aldri rom for å snakke om kjensler 

Lise Davidsen mister Last Night of the Proms

Lørdag kveld var det klart for finalen på verdens største klassiske musikkfestival med Lise Davidsen som en av solistene. BBC, som arrangerer The Proms, informerte torsdag kveld at de siste konsertene ble avlyst i respekt for dronning Elizabeths bortgang. Operastjernen skriver på Facebook: «Jeg har planlagt og gledet meg lenge til denne konserten, men slik er det, og slik skal det være. Hvil i fred, Deres Majestet.»