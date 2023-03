«A1-Christian» om Durek Verretts boyband: – Frykter ikke konkurransen

Som om ikke kampen om oppmerksomheten i det beinharde norske boyband-markedet var tøff nok allerede.

Nå har også Durek Verrett startet guttegruppe. Bandet The Jacketeers slapp i dag musikkverket «Afterski i Queill».

I tillegg til Verrett består troikaen av Bjørn Alexander (kjent fra diverse NRK-produksjoner) og skuespiller Lars Berteig Andersen.

Andersen er kjent for å tidligere ha spilt «Benny» i «Olsenbanden jr.».

Nå har «Benny» vært med på å lage en høylytt låt man kan velge å skru på «helmaks».

En av dem som nettopp har gjort det er en annen norsk boyband-musiker.

Christian Ingebrigtsen i studio der han lager musikk. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Frykter landeplage

Christian Ingebrigtsen (som ideelt sett ikke bør forveksles med journalisten som har skrevet denne artikkelen) har nettopp hørt den ferske festlåta i bilen mens han stod parkert utenfor et kjøpesenter i Oslo. Et kjøpesenter som ønsker å være anonymt.

– Jeg ble positivt overrasket, jeg, sier han til NRK.

A1-medlemmet mener ikke dette er typisk A4-låt. Han liker sangen.

– Det er ikke banebrytende kunstmusikk. Men det er underholdende og litt morsomt. Sånn «The Julekalender»-humor med norsk-engelske ord. Det liker jeg, sier en av Norges mest kjente boyband-stjerner. Inntil videre.

Ingebrigtsen har gjennom flere år vært «Caught in the middle» mellom Mark Read og Ben Adams i boybandet A1.

Bandet, som fortsatt holder koken, tror ikke den nye jakkekledde trioen vil påvirke turnévirksomheten fremover.

– Jeg frykter ikke at dette blir et langvarig prosjekt, men jeg frykter at denne låta kan bli en landeplage. I hvert fall på påskefjellet.

Er boyband fremtidens viktigste eksportvare? De lærde strides kanskje. Foto: Promo

«I’m a fancy pancy, gucci-knickers»

Verrett kommer blant annet med et slags stikk til bladet Se og Hør i låta. Deler av teksten lyder som følger:

«I’m a fancy pancy, gucci-knickers, langrennsski med flag and stickers. Dancing like I dont care, so take a pic for Se & Hør. Cause I’m raving at det mountainbar, so go ahead and take a shotty».

NRKs musikkanmelder Espen Borge har følgende kommentar til låta:

Espen Borge er musikk- og humoranmelder for NRK.

– Det bandet der er åpenbart noe man ikke skal ta som et seriøst forsøk på musikk. Men det blir helt sikkert en ironisk distansert megahit. Durek er jo en gavepakke til alle satirikere og han vet tydelig å melke det.

– Ingen av disse er musikere, men de har tydeligvis fått med seg en eller annen russelåtprodusent som har klistra på den klassiske strukturen og arrangementet sånne låter har. Helt uinteressant.

NRK har også forsøkt å få en kommentar fra Slottet. Foreløpig uten hell.