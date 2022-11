– Finaleepisoden av høstens sesong av Kongen befaler ble spilt inn i august. Den har ligget ute på Discovery+ siden forrige torsdag, og episoden vil gå som planlagt på TVNorge i morgen kveld.

– Denne og tidligere sesonger vil bli liggende i spilleren, opplyser kommunikasjonssjef i Discovery Hanne McBride i tekstmelding til NRK.

Tirsdag ble det kjent at samfunnsdebattanten Sumaya Jirde Ali har anmeldt Antonsen for rasisme etter

La seg flat

Komikeren la seg flat i et innlegg på Facebook tirsdag kveld. Han skriver at «det som skulle bli en hyggelig kveld, endte i katastrofe.» Atle Antonsen har bedt om å bli fritatt fra radioprogrammet «Misjonen» på P4.



– Vi har tidligere kommunisert at vi planlegger en ny sesong av Kongen befaler og har også spilt inn en julespesial. Det skjedde før vi visste om hendelsen Sumaya Jirde Ali omtaler i sin Facebook-post tirsdag denne uken. De handlingene hun beskriver, er helt uakseptable, og dette er en alvorlig og trist sak. Det er også en politisak, skriver McBride.

Hva som skjer videre med serien Kongen befaler, vil ikke Discovery svare på ennå.

Vurderer fremtiden

For øyeblikket er det statsadvokaten i Oslo som vurderer hva som skal skje videre med straffesaken mot Antonsen.

I mellomtiden vil ikke Discovery si noe om hvordan de skal løse fremtidige sendinger, eller om de ønsker å bruke Antonsen som programleder.

– Vi er nå i en prosess der vi vurderer hvordan vi løser fremtidige sendinger. Vi bestreber oss på å ta alle hensyn som må tas, og prosessen må ta den tiden den trenger å ta for at vi kan lande en klok beslutning. Vi kommer ikke til å bidra offentlig nå med detaljer i saken eller grunnlaget for våre vurderinger.