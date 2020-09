– Viktig å være i kontakt med følelsene sine

– The Voice er den oppturen som har vært viktigst karrieremessig. I det navnet mitt ble lest opp som vinner, så ble på en måte alt annerledes. Det ramla inn jobber og hele livet endra seg på fem sekunder, forteller Knut Marius.

Romsdalingen har aldri tvilt på at det er musikk han ville drive med, men forteller at han har vært i noen dype daler på veien mot karrieren.

– Det var en periode der jeg ikke fikk noe særlig jobber, og tenkte at jeg kanskje ikke var god nok til å leve av det. Det var tungt. Men jeg har aldri hatt noe backup eller tvilt på at musikk var det rette for meg, forteller han videre.

Synger på egen dialekt

Den Stjernekamp-aktuelle artisten er kjent for å være en allsidig vokalist, som har erfaring med mange ulike sjangere. Han forteller at det har tatt tid å finne ut hvem han ønsker å være som soloartist.

– Jeg har på en måte ikke funnet helt meg selv oppi alt. Før lagde jeg alltid musikken før teksten. Det går på bekostning av det tekstlige innholdet, og da følte jeg at historien falt helt gjennom, forteller Knut Marius.

– Jeg ble så lei av det, så da bestemte jeg meg for å begynne og skrive om ting som betyr noe for meg, og på min egen dialekt, forteller han videre.

Den nyeste singelen hans heter «He du prøvd å elske», og synges på tomrefjord-dialekt.

– Det er det som representerer meg uttrykksmessig i dag, forteller Knut Marius.

Denne uken er det «norsk på norsk» i Stjernekamp, og Knut Marius skal synge «Riv i hjertet» av Sondre Justad. Du trenger javascript for å se video. Denne uken er det «norsk på norsk» i Stjernekamp, og Knut Marius skal synge «Riv i hjertet» av Sondre Justad.

En sterk kandidat

Allsidigheten og erfaringen artisten har med ulike sjangere har kommet godt med i Stjernekamp. Forrige sending fikk han terningkast seks av VG og NRK da han fremførte «Nessun Dorma» fra operaen Turandot.

– Det var helt fantastisk, i alle fall når det gikk så bra. Jeg vet ikke helt hvor mye bedre jeg kunne gjort det. Jeg fikk veldig gode tilbakemeldinger, og det er jeg sykt glad for, forteller Knut Marius.

Vil vise følelser

I kveld er det «norsk på norsk» og Knut Marius skal synge «Riv i hjertet» som er en låt han kjenner seg igjen i.

– Jeg tror det er viktig å være litt i kontakt med følelsene sine og tørre å vise det. Det er lov å kjenne på at man er lei seg eller sint. Det kunne jeg hatt godt av i mye større grad enn hva jeg gjør nå, og det har jeg lyst til å jobbe med både som artist og person, forteller Knut Marius.

I kveld er det to artister som må forlate konkurransen, og Stjernekamp ser du 19:50 på NRK1 eller i NRK TV.