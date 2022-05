– Vi vil arrangere i Ukraina om vi vinn

– Eg trur at vi har moglegheit til å arrangere Eurovision i eit fredfylt, samla, oppbygd, velståande og lukkeleg Ukraina.

Det seier Oleh Psiuk, mannen med den rosa hatten i Kalush Orchestra. Dei er det ukrainske Eurovision-håpet.

Vi møter han på eit hotellrom i Torino, saman med ein oversettar.

– Er du ein optimist?

– Eg er realist.

Ukraina er favorittar til å vinne årets konkurranse.

Desse deltar i finalen i Eurovision 2022 Ekspandér faktaboks Tsjekkia: We Are Domi – Lights Off Romania: WRS – Llámame Portugal: MARO – Saudade, Saudade Finland: The Rasmus – Jezebel Sveits: Marius Bear – Boys Do Cry Frankrike: Alvan & Ahez – Fulenn Norge: Subwoolfer – Give That Wolf A Banana Armenia: Rosa Linn – Snap Italia: Mahmood & Blanco – Brividi Spania: Chanel – SloMo Nederland: S10 – De Diepte Ukraina: Kalush Orchestra – Stefania Tyskland: Malik Harris – Rockstars Litauen: Monika Liu – Sentimentai Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade To Black Belgia: Jérémie Makiese – Miss You Hellas: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together Island: Systur – Með Hækkandi Sól Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – Trenulețul Sverige: Cornelia Jakobs – Hold Me Closer Australia: Sheldon Riley – Not The Same Storbritannia: Sam Ryder – SPACE MAN Polen: Ochman – River Serbia: Konstrakta – In Corpore Sano Estland: Stefan – Hope

Det norske ulvehåpet

Subwoolfer, eller dei norske ulvane, skal på scena i første halvdel av konkurransen som bidrag nummer 9.

NOREG: Her ser ein dei to kjente ulvane vi framleis ikkje veit identiteten til. Foto: NATHAN REINDS / EBU

Våre reporterar i Torino kan fortelje at Subwoolfer er veldig populære og at gatene er fylt med folk med Subwoolfer-effektar.

Noreg har heldt seg jamt høgt på bettinglistene fram mot kveldens finale. Dei gule ulvane ligg for tida på ein 9.-plass av dei 25 som er i finalen.

Av andre nordiske land er Island og Finland også i finalen.

– Kva er eg med på?

Amanda Tenfjord frå Sunnmøre skal representere Hellas i årets finale. Tenfjord er norsk-gresk, og fekk spørsmål om å bidra i konkurransen for Hellas.

HELLAS: Amanda Tenfjord skal framføre popballaden Die Together under konkurransen Foto: EBU/Corrine Cumming

På spørsmål om korleis det går med ho i forkant av finalen svarer ho at det går i bølgedalar.

– Det er litt sånn at du vaknar om morgonen og tenker kva er det eg er med på. Og så går det på ein måte bra. Men no går det veldig fint, seier ho til NRK i Torino.

Tenfjord og Hellas er bidrag nummer 17. i finalen.

– Dei seier jo det er bra å vere i andre halvdel av finalen, men eg veit ikkje eg. Eg trur at viss det er ein bra song så går jo det bra likevel.

Fleire norske sjansar i årets konkurranse

Ikkje nok med Amanda Tenfjord og Subwoolfer, så har vi to nordmenn i bandet We Are Domi som står for Tsjekkia sitt bidrag i konkurransen.

Benjamin Rekstad på keyboard og Casper Hatlestad på gitar.

– Vi har ikkje i tankane våre sånn «no skal vi vinne». Vi skal køyre showet vårt, kose oss på scena og håpe folk likar det, seier Rekstad.

Han seier dei også er spente på om folk i heimlandet kjem til å stemme på dei under konkurransen.

2/3: Dominika Hašková er vokalist i bandet We Are Domi. Benjamin Rekstad spelar keyboard medan Casper Hatlestad spelar gitar. Foto: Sarah Louise Bennett / EBU/Sarah Louise Bennett

– Forhåpentlegvis likar Noreg det vi har laga.

We Are Domi er første bidraget som skal opptre under finalen.

Den 66. finalen av Eurovision Song Contest kan du følge på NRK1, nrk.no og NRK Radio. Den startar klokka 21:00.