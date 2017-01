– Vi kunne hatt det mye mer gøy med Marius

– For det første har han hatt en rolle i Skam, Norges største og mest populære serie. Han har en åpen Instagramprofil med over 40.000 følgere. Han har en Snapchatprofil med minst like mange følgere. Han går på James Bond-premiere, han poserer med Zara Larsson, med Justin Bieber, sier VGs journalist Morten Hegseth i Dagsnytt 18.

Han ramser opp det han mener er bevis på at kronprinsesse Mette-Marits sønn Marius Borg Høiby bevisst søker oppmerksomhet.

Vil ha fred

Det siste døgnet har både Mette-Marit og sønnen fått mye oppmerksomhet etter at kronprinsessen torsdag kveld skrev et åpent brev til pressen, hvor hun ba dem om å la Marius få være i fred.

Norsk Redaktørforening mener kritikken er lite konkret og Se og Hør har allerede publisert sitt eget svar. Sjefredaktør Ellen Arnstad mener kronprinsessen tar feil - at Marius er en offentlig person.

Brevet har fått stor oppmerksomhet, også internasjonalt.

Feirer 20 år

I dag fyller Marius 20 år. Snart flytter han til USA for å studere og sletter med det profilen sin på Kongehuset.no.

– Det siste jeg så før jeg gikk inn i studioet her var på elektronikaduoen CLMD sin instagramprofil. Der hadde de lagt ut en film fra Skaugum, hjemme hos Mette-Marit og Håkon, hvor de hadde vill fest for Marius mens de spylte champagne og drakk det utover publikum. I mine øyne så ser ikke det ut som en person som har lyst til å gjemme seg bort i en hule og frykter offentligheten, fortsetter Morten Hegseth i Dagsnytt 18.

Videoen under er den som Hegseth referer til. Den ble publisert for fem dager siden.

En beskyttende mor

Men ikke alle er enig med Hegseth. I studio stilte også Dagrun Eriksen i KrF. Hun mener at pressen bør respektere Mette-Marits ønske.

Marius Borg Høiby og kronprinsesse Mette-Marit på play-off i EM-kvalifiseringen på Ullevaal stadion i 2015 Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Brevet oppfatter jeg tydelig. Det er en mor som har et behov for å si ifra på vegne av sine barn. Det mener jeg hun har all sin rett til. Og så må vi huske at brevet ikke er så unyansert som Morten her sier. Hun takker også store deler av norsk presse.

Hun mener vi må huske at det et liv han ikke har bedt om og siden kronprinsessen selv har opplevd en tøff tid med pressen er det er naturlig at hun som mor ønsker å beskytte sønnen mot dette.

Hegseth er enig i at det er et liv han ikke ba om og at han dermed fortjener mer skåning.

– Men hvilke saker er det som har vært så forferdelig? Jeg syns norsk presse er litt kjedelige jeg i dekningen av Marius. Han er en potensiell kjempetabloid person som vi kunne hatt det mye gøyere med i norsk presse, legger han til.

Slottets kommunikasjonssjef Marianne Hagen, har i dag uttalt at det ikke er typen omtale, men heller mengden, som er problemet, og at denne har økt de siste årene.