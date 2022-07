I Maskorama skal man gjette på hvem som står bak maska og synger. Men lar konseptet seg overføre til andre kunstformer? Kan man gjenkjenne en forfatter kun ved å lese en tekst?

I Forfatterjakten utfordres publikum til å gjette hvem som har skrevet en fortelling. Et slags litterært Maskorama, om du vil.

Allerede nå kan du være med i konkurransen, for i år har fire forfattere har levert fire fortellinger. Den første kan du lese her.

Ved hjelp av selve teksten, bilder og noen hint helt nederst får du kanskje en idé om hvem det kan være, og kan bli med på konkurransen.

Forfatterjakten - gjett og vinn! Ekspandér faktaboks I Forfatterjakten kan du gjette hvem som har skrevet en fortelling. Første fortelling publiseres 10. juli. Du kan gjette på hvem som står bak den fram til løsningen blir publisert 17. juli. 17. juli kommer fortelling nummer to, og du kan bli med på en ny runde i gjetteleken. 24. juli kommer fortelling nummer tre, med løsning 31. juli, da også siste fortelling kommer. Løsningen på den siste blir annonsert 7. august. Hver runde trekker vi en vinner av et Kindle lesebrett blant de som har svart riktig. Bli med på jakten her!

– God til å villede

I fjor var Jan Kjærstad en av deltagerne i den aller første utgaven av konkurransen. Han forteller at han synes det var ærefullt å få være med, og at han prøvde å villede leseren. Det var imidlertid flere som gjetta seg fram til Kjærstad. En av dem var sågar i nær familie.

– Jeg brukte en frase som min far ofte brukte, «hun var et syn for guder». Dattera mi sa at det er det bare jeg som sier. Litt nedtur at hun tok den.

Kjærstad mener imidlertid det i utgangspunktet er lett for en forfatter å holde maska.

– Hvis du er forfatter, er du god til å villede og lage dekkhistorier. Derfor er dette vanskeligere å gjette enn Maskorama.

Selv har han ingen forhåpninger om å klare å gjette hvem som står bak årets fortellinger.

– Jeg er fryktelig dårlig til å ta sånne ting, fordi jeg er så åpen når jeg leser. Jeg blir forbausa når folk klarer å gjette riktig forfatter. Les også: «Ridderen» har skrevet denne fortellingen. Klarer du å gjette hvem som står bak?

Ubehagelig da familien gjetta

En som imidlertid har gjetta hvem som har skrevet årets første fortelling, er Agnes Ravatn.

– Jeg er ganske sikker på hvem det er, og har sendt inn forslag og alt!

Agnes Ravatn gjemte seg bak avataren «Havørna» i Forfatterjakten 2021. Foto: MARIUS VIKEN / SAMLAGET/ KJERSTI LOFTHAUGNRK

Selv gjorde hun sitt beste for å gjøre det vanskelig for leserne da hun deltok i fjorårets Forfatterjakt. I fortellingen «Førsteslåtten» hadde hun til og med gått bort fra sitt foretrukne nynorsk og skrev på bokmål.

– Men likevel var det veldig mange som gjetta riktig. Stilen overlevde bytte av målform. Selv tenkte jeg at ingen kom til å skjønne hvem dette var.

Selv syntes hun det ble litt ubehagelig da hennes egen nære familie begynte å gjette at det var hun som sto avataren «Havørna».

– De ble nærgående. De følte seg krenka etter at det ble avslørt, siden de kjente seg kjempeflinke over å ha gjetta riktig. Så mitt råd til dem som er med i år er å ikke være så strenge med de aller nærmeste. Det er så mye konfliktstoff om sommeren allerede.

Forfatterjakten kan du bli med på i hele juli på NRK.no.