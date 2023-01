– Tjen dine egne penger, ikke bruk barna dine til det

Hegseth Riiber mener at det ikke burde være lov å bruke barna sine i reklame på sosiale medier, og synes voksne kan tjene sine egne penger.

– Hvis du ikke klarer å tjene penger uten å bruke barna dine, burde du finne en annen jobb, mener han.

Mener barns personvern ikke blir tatt på alvor

– Mange synes det er rart at det ikke har vært regulert eller vært et lovforslag før, og derfor er det viktig å se på dette nå, sier Grunde Almeland i Venstre.

Han er leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget og mener at det er naturlig at medietilsynet i stor grad har ansvaret for å regulere potensielle lovbrudd.

Grunde Almeland (V), leder for familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Foto: Javad Parsa / NTB

Venstre mener at barns personvern ikke blir tatt på alvor i dag.

– Å publisere reklamebilder av barna i hverdagssituasjoner for å tjene penger på det, kan skape en usunn relasjon mellom barn og foreldre, sier Almeland.

Barna får penger av reklameinntektene

Influenser og TV-profil Sebastian Solberg lurer på hvor grensen går for hva som er kommersiell bruk.

– Hvem bestemmer for barnets privatliv og hvem bestemmer denne grensen? Hva med barnemodeller og barneskuespillere?

Han har tidligere hatt barna sine med i betalt innhold på sosiale medier, men har i senere tid valgt å publisere mindre innhold av dem.

Influenser og TV-profil Sebastian Solberg. Foto: Eivind Senneset / TV 2

– Barna får en god andel av reklameinntektene som ligger på sparekontoen deres til de kan kjøpe leilighet også videre, sier han.

Han sier aldri ja dersom en annonsør har det som et krav at barna skal være med.

– Det skal være et valg jeg tar og som føles naturlig og riktig.

Hvis forslaget går gjennom kommer han selvfølgelig til å følge loven, sier han til NRK.

Mener det er forskjell

Journalist og programleder Morten Hegseth Riiber. Foto: Thomas Andersen / TV 2 / TV 2

– Jeg kan garantere at barn av influensere ikke kommer til å takke foreldrene sine for at de ble brukt i kommersielle samarbeid når de er 20 år, mener Hegseth Riiber.

På spørsmål om det er forskjell mellom barnemodeller og barn av influensere er han klar i sin sak.

– Ett eksempel er barnemodeller i en Cubus-reklame. Disse barna har skjult identitet, navnet deres står ikke nederst i hjørnet. Barna til influensere har ikke dette, her vet vi ofte hele navnet og har sett hvordan de bor, avslutter han.

– Lovverket kunne vært tydeligere

Advokat Benedicte Hille jobber med arbeidsrett. Hun mener at dagens lovverk om eksponering av barn i kommersielle samarbeid, ikke er konkret nok.

Advokat, Benedicte Hille. Foto: STORENG BECK & DUE LUND

– Lovverket kunne med fordel vært tydeligere når det gjelder å bruke barn i kommersielle sammenhenger. Vi har i dag generelle reguleringer i grunnloven og i FNs barnekonvensjon, sier hun.

Hun forteller at det finnes to hovedgrupper når det gjelder eksponering av barn på sosiale medier. Den ene gruppen er de som deler barnas hverdag og liv.

– Vi vet masse om barna, vi vet hvor de går i barnehage, og når de er syke. Dette kan være brudd på barns rett til et privatliv, mener Hille.

– Vi har også de som legger ut kommersielle samarbeid hvor bildene er mer iscenesatt med barna sine. Slik blir ikke barnas privatliv eksponert i like stor grad, men da kan man jo si at barna jobber fordi de er med på bildet.

I utgangspunktet er det ikke lov for barn under 15 år å jobbe, men ifølge advokaten finnes det unntak.

– Fra 13–15 alder kan man jobbe i enkle småjobber, hvis man vil selv og foreldre samtykker. En typisk sånn jobb er avisbud på lørdager, forklarer hun.