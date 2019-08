May Liss Tollefsen Akselsen har vært i butikken og sett etter skolesekk sammen med seksåringen som begynner i første klasse om noen uker.

– Sønnen min vil ha denne sekken, men når han ser at den henger på jenteavdelingen i butikken, så skjønner han at han egentlig ikke burde ønske seg den. Det gjør meg trist, sier Akselsen.



Fordi hun ønsker at lilla sekker med enhjørning og stjerner skal være helt greit for en liten gutt, skrev Akselsen et blogginnlegg om dilemmaet sitt. Hun vil sette fokus på dette for å få foreldre, butikk-kjeder og samfunnet med i en diskusjon om hvordan vanlige, små gutter skal få lov til å være.

Dette er sekken som den seks år gamle gutten aller helst vil ha på seg første skoledag. Foto: May Liss Tollefsen Akselsen

Moren må velge om hun skal sende sønnen sin på skolen med den sekken han aller helst vil ha og risikere at det blir en første skoledag med sårende kommentarer. Eller om hun skal overtale ham til å velge en sekk i mørke farger med fotballspillere eller dinosaurus på, fra guttehylla.

– Da forteller jeg ham egentlig at det er noe feil med ham, gjør jeg ikke? At man ikke skal like det han liker når man er en liten gutt.

Klok og modig

– Jeg syns det er et fint innlegg fra en klok og modig mor, sier Tale Maria Krohn Engvik, kjent som «Helsesista» som gir råd til unge på Snapchat.

Krohn Engvik mener Akselsens dilemma er reelt. Likevel er hun tydelig på at det rette er å støtte ham i å gå med den sekken han egentlig vil ha. Hun mener det er verre om han kjenner at han ikke kan være den han er.

Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik roser moren for å la sønnen velge sekken han vil gå med. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Krohn Engvik mener at dagens foreldregenerasjon er blitt livredde for at barna skal bli mobbet og beskriver det som et problem.

– De lager en masse baluba hvis barna forteller at de er urolige for noe, sier Krohn Engvik.

Hun mener dette er en uheldig utvikling, fordi barn trenger å møte motstand og selv erfare å komme seg gjennom krevende og utfordrende situasjoner.

– Denne moren har valgt veldig klokt. Sønnen vil møte motstand, men det er åpent, han må ikke gå med det inne i seg. Mange barn tenker at det er meg det er noe feil med og det er verre.



– Hvilket råd vil du gi denne moren?

Stativet i butikken viser hvor stor forskjell det er på de sekkene jenter vanligvis velger, og de gutter vanligvis velger. Foto: Gunhild Hjermundrud

– Jeg ville sagt til gutten at noen kan komme til å si at han har jentesekk fordi mange tror at det er sånn. Det er det ikke. Mange velger sekker etter hva de tror andre liker, og går rundt og er lei seg inni seg. For meg er det viktig at du er glad inni deg og velger det som DU liker. Jeg skal alltid støtte deg!

Nye sekker kommer

Ledelsen i Beckmann, den største produsenten av skolesekker i Norge, sier de at de er opptatt av å lage skolesekker som favner flest mulig så alle barn får en sekk de gjerne vil ha. De har testet ut sekker som er mer nøytrale i farger og figurer på kundepaneler der barn får si hva de mener, og nøytrale sekker er ikke populære.

På bildene i reklamen til Beckmann har jenter nesten alltid rosa og lilla sekker med søtt motiv, mens guttene har superhelter, dinosaurer eller racerbiler.

– Dere har ei jente med en fotballsekk på et bilde nå. Men ingen gutter med rosa eller lilla sekker?

Ole Falk Hansen vil ha bilder av gutter med lilla og rosa sekker i reklamen i neste sesong. Foto: Jacob Buchard



– Nei, og det kan vi bli bedre på. Vi skal ta bilder for den nye sesongen i september og da vil vi sørge for at gutter også har de rosa og lilla sekkene, sier Ole Falk Hansen som er leder i Beckmann.

Han forteller at neste års sekker også vil ha figurene plassert på lommer som kan vrenges. Når man gjør det blir figurene borte, og da blir sekken mer nøytral.

Enhjørningssekken er drømmen for seksåringen, men han vet at de andre guttene kommer med mørke sekker med fotballspillere eller superhelter. Foto: Gunhild Hjermundrud

Ikke «guttesekk»

Da Akselsen og seksåringen hennes var i butikken, gikk gutten først bort til stativet med sekker for gutter. Der stoppet han ved en sekk som var svart og mørkeblå og hadde fotballmotiv.

– Og så var han litt rar, og jeg merket at det var noe. Så jeg spurte hvilken ville du egentlig ha hvis du fikk bestemme helt selv? Da valgte han den lilla, med stjerner og en søt enhjørning på.

– Men tenk om det er en «jentesekk», sa han.