– Målet var å unngå fadeser på TV

Trønderen som herjet skøytesporten på 1980-tallet måtte innse at motstanden ble for sterk i tredje runde av Mesternes Mester. Etter å ha havnet på sisteplass måtte han i nattest, hvor han valgte Andreas Ygre Wiig (36). Der ble han knust av snøbrettkjøreren.

Tøff motstand

En av oppgavene som skulle utfordre deltakernes evne til å holde fokus, var å la dem summere og trekke fra et stort antall utplasserte lime, appelsiner og sitroner. Dette var en øvelse som bankmannen Rolf Falk-Larssen burde briljert i, men den gang ei.

– Jeg var så sikker på at det skulle legges sammen at jeg ikke fikk med meg at det sto minus på siste frukt. Jeg la sammen hver eneste gang. Programlederen prøvde nesten å hjelpe meg. Jeg var ikke fokusert, sier han.

Enkelte stusser kanskje over hvorfor han valgte kraftpakken Andreas Ygre Wiig til duell:

– Jeg hadde sett ting med Andreas som gjorde at jeg tenkte at han var muskuløs og sterk, men kanskje ikke så god på hurtighet. Jeg mente at jeg kunne matche ham. Det fikk jeg jo klart svar på at jeg ikke kunne. Det gikk så fort!, sier Rolf Falk-Larssen.

VIDEO: Her ryker Rolf Falk-Larssen ut av Mesternes Mester.

Stolt av å henge lenge

Han sier at målet med sin deltakelse i Mesternes Mester var å ikke skjemme seg altfor mye ut.

– Målet mitt var å først og fremst ikke gjøre noen fadeser på TV. Men det har gått overraskende bra. Alt som var worst case scenario i hodet mitt ble gjort til skamme.

– Hva ville vært worst case?

– Å bli den første til å falle i vannet da vi hang etter armene (episode 2). Da ville barn, barnebarn og hele Norge tenke «se, der ramler den gamle sekken». Men det skjedde jo ikke, så jeg er jo så stolt!, sier Falk-Larssen, som tok en imponerende tredjeplass i den krevende øvelsen.

For Rolf Falk-Larssen var høydepunktet den respektable figuren han gjorde i denne øvelsen i episode 2. Foto: Rubicon

Det kan han delvis takke kona for. Det var nemlig hun som fant et utendørs treningsapparat hjemme i Trondheim som han kunne henge i før han reiste til Portugal for å delta i Mesternes Mester.

– Kona tok grep da hun fikk vite at jeg skulle hit, og hun innførte også treningsprogram med spensthopp opp trapper og en hoppbakke som rutine.

Merket forskjellen

Skøyteløperen la opp for 24 år siden, og det har gjenspeilet ambisjonsnivået han tok med seg inn i konkurransen.

– Mitt utgangspunkt er at Mesternes Mester er en feelgood-produksjon. Mange her er akkurat ferdig med karrierene sine og er nok mer aggressive. Det fikk jeg merke til fulle i flere øvelser, sier Falk-Larssen.

Som syntes det var trist å måtte forlate kameratskapet i huset og romtilværelsen med Steffen Iversen og Kurt Asle Arvesen.

– Vi har blitt veldig bra kjent. Det har vært tøft for Kurt Asle. Jeg og Steffen er jo trøndere på godt og vondt. Men han har tilpassa seg bra, gliser han.