– Målet er at Youtube betaler

Pleier du å høre på musikk på Youtube? Det er du i så fall ikke alene om.

Det byr på problemer for artistene. For til forskjell fra for eksempel Spotify, får de omtrent ikke betalt for å bli spilt på kanalen. Det sier IFPI-direktør Marthe Thorsby til NRK.

Marthe Thorsby er direktør i bransjeorganisasjonen IFPI. Foto: Tommy Normann / IFPI

– Youtube er åpenbart Spotifys største konkurrent i Norge. Og for de aller yngste aldersgruppene, så er Youtube kanskje den viktigste kilden til musikkbruk. Men disse to tjenestene lever under to vidt forskjellige regimer, sier Thorsby.

Som direktør i IFPI, som er de internasjonale plateselskapenes organisasjon, sitter hun på sylferske tall som viser hvor pengene egentlig kommer fra.

Og det er ikke fra Youtube.

– Vi får inn kun 10 millioner kroner i året fra Youtube, mot 570 millioner kroner fra de øvrige tjenestene, sier Thorsby.

Youtube: – Vi bidrar til en betydningsfull inntektskilde

Ingen i ledelsen i Youtube vil snakke med NRK når vi ringer, men skriver følgende i en e-post:

«Youtube samarbeider med musikkindustrien for å skaffe mer penger til artister, plateselskap og utgivere. I løpet av de siste 12 månedene alene har Youtube betalt ut over 1 milliard dollar kun fra annonser, og det tallet vokser år over år på grunn av lisensavtaler vi har på plass med et overveldende flertall av plateselskap og utgivere. Youtube bidrar til en betydningsfull og økende inntektskilde for musikkindustrien, på tross av å ikke være en musikktjeneste», sier kommunikasjonssjef for Nord-Europa Mark Jansen.

Hva svarer IFPI-sjefen til det?

– At det nok er nok to forskjellige virkelighetsoppfatninger her, sier Marthe Thorsby.

– De utnytter et regelverk som overhodet ikke var ment til Youtube, sier hun, og viser til en amerikansk undersøkelse som viser at musikkbransjen taper opp mot én milliard dollar hvert år på at Youtube ikke klarerer musikken. Jeg tror det svaret er godt nok, sier Thorsby.

– Unaturlig å ikke være der

Så er det artistene, som nærmest har blitt avhengige av å være på Youtube, uten at det sjenerer penger. Erle Strøm er manager for flere av de største norske, blant andre Bjørn Eidsvåg.

Hun mener det blir unaturlig å ikke være på de største tjenestene, og da også Youtube.

– Det er jo unektelig en av de kanalene der mange sjekker ut både musikk og musikkvideoer, så det er jo en viktig kanal for de fleste artister, i alle fall for de artistene med en yngre målgruppe, sier Strøm til NRK.